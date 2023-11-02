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Бежали в Молдову: БпЛА пограничников «нашел» нарушителей с Харьковщины (видео)

Общество 11:43   02.11.2023
Виктория Яковенко
Бежали в Молдову: БпЛА пограничников «нашел» нарушителей с Харьковщины (видео) Фото: ГПСУ

Сотрудники ГПСУ обнаружили три попытки незаконного пересечения границы. Среди беглецов – жители Запорожской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областей.

«Получив заблаговременную информацию от оперативников, пограничный наряд, используя беспилотный летательный аппарат с тепловизионной камерой, обнаружил и задержал восьмерых мужчин, намеревавшихся попасть в Молдову», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Все мужчины действовали по одной схеме, рассказали пограничники. Нарушители стали заказчиками «безопасного выезда за границу» в закрытом Telegram-канале, где получили инструкции для действий.

Мужчин привлекли к административной ответственности по ст.204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 11:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники ГПСУ обнаружили три попытки незаконного пересечения границы. Среди беглецов – жители Запорожской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областей.".