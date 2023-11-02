Бежали в Молдову: БпЛА пограничников «нашел» нарушителей с Харьковщины (видео)
Сотрудники ГПСУ обнаружили три попытки незаконного пересечения границы. Среди беглецов – жители Запорожской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областей.
«Получив заблаговременную информацию от оперативников, пограничный наряд, используя беспилотный летательный аппарат с тепловизионной камерой, обнаружил и задержал восьмерых мужчин, намеревавшихся попасть в Молдову», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Все мужчины действовали по одной схеме, рассказали пограничники. Нарушители стали заказчиками «безопасного выезда за границу» в закрытом Telegram-канале, где получили инструкции для действий.
Мужчин привлекли к административной ответственности по ст.204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, гпсу, граница, жители, молдова, пограничники, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 11:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники ГПСУ обнаружили три попытки незаконного пересечения границы. Среди беглецов – жители Запорожской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областей.".