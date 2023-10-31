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На Харьковщине пограничники поймали двух мужчин, которые были в розыске

Общество 14:14   31.10.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине пограничники поймали двух мужчин, которые были в розыске Фото: ГПСУ

Пограничники остановили на Харьковщине подозреваемых в преступлениях, связанных с наркотиками и воровством.

«На днях, на одном из блоков постов, пограничники обнаружили гражданина, подозреваемого в совершении преступления. 28-летний житель области ехал в легковом автомобиле как пассажир. При проверке документов выяснилось, что с 2021 года мужчину разыскивают правоохранительные органы по подозрению в совершении уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 185 УКУ «Кража», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Кроме этого еще одного предполагаемого преступника пограничники обнаружили при попытке попасть в Харьков. Мужчина пешком шел в город.

Документов, удостоверяющих личность у него не было. После проверки баз данных пограничники установили, что 19-летний мужчина скрывается от суда и находится в розыске по подозрению в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Фигурантов передали правоохранителям для принятия правового решения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 14:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники остановили на Харьковщине подозреваемых в преступлениях, связанных с наркотиками и воровством.".