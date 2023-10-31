Live
  • Вт 31.10.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.37
  • EUR 38.56

На Харківщині прикордонники піймали двох чоловіків, які були у розшуку

Суспільство 14:14   31.10.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині прикордонники піймали двох чоловіків, які були у розшуку Фото: ДПСУ

Прикордонники зупинили на Харківщині підозрюваних у злочинах пов’язаних з наркотиками та крадіжкою.

«Днями, на одному з блок постів, прикордонники виявили громадянин, який підозрюється у вчиненні злочину. 28-річний мешканець області рухався в легковому автомобілі як пасажир. При перевірці документів з’ясувалося, що з 2021 року чоловіка розшукують правоохоронні органи за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 185 ККУ «Крадіжка», – повідомляє Державна прикордонна служба України.

Крім цього ще одного ймовірного злочинця прикордонники виявили під час спроби потрапити до Харкова. Чоловік пішки йшов до міста. Документів, що посвідчують особу він не мав. Після перевірки баз даних прикордонники встановили, що 19-річний чоловік ховається від суду та перебуває у розшуку за підозрою у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Обох фігурантів передали правоохоронцям для прийняття правового рішення.

Читайте також: Два роки був у розшуку: прикордонники зловили підозрюваного на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова під обстрілами та в блекаут: як працюють редактори
Новини Харкова під обстрілами та в блекаут: як працюють редактори
31.10.2023, 16:10
У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)
У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)
31.10.2023, 15:31
Спроба РФ пробитися до Куп’янська. Дрон ЗСУ знищив ворожу техніку (відео)
Спроба РФ пробитися до Куп’янська. Дрон ЗСУ знищив ворожу техніку (відео)
31.10.2023, 15:57
На Харківщині підрядник нажився на будівництві спортмайданчиків: подробиці
На Харківщині підрядник нажився на будівництві спортмайданчиків: подробиці
31.10.2023, 15:28
ООН з’ясувала, що за смертельним ударом по селу Гроза на Харківщині стоїть РФ
ООН з’ясувала, що за смертельним ударом по селу Гроза на Харківщині стоїть РФ
31.10.2023, 15:00
«Журналіста», який шпигував для РФ на Харківщині, посадили на 12 років
«Журналіста», який шпигував для РФ на Харківщині, посадили на 12 років
31.10.2023, 14:56

Новини за темою:

11:15
Вирішив прогулятися: зниклу дитину з Хорошевого знайшли військові у Харкові

Ви читали новину: «На Харківщині прикордонники піймали двох чоловіків, які були у розшуку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 14:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники зупинили на Харківщині підозрюваних у злочинах пов’язаних з наркотиками та крадіжкою.".