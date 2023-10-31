На Харківщині прикордонники піймали двох чоловіків, які були у розшуку
Прикордонники зупинили на Харківщині підозрюваних у злочинах пов’язаних з наркотиками та крадіжкою.
«Днями, на одному з блок постів, прикордонники виявили громадянин, який підозрюється у вчиненні злочину. 28-річний мешканець області рухався в легковому автомобілі як пасажир. При перевірці документів з’ясувалося, що з 2021 року чоловіка розшукують правоохоронні органи за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 185 ККУ «Крадіжка», – повідомляє Державна прикордонна служба України.
Крім цього ще одного ймовірного злочинця прикордонники виявили під час спроби потрапити до Харкова. Чоловік пішки йшов до міста. Документів, що посвідчують особу він не мав. Після перевірки баз даних прикордонники встановили, що 19-річний чоловік ховається від суду та перебуває у розшуку за підозрою у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Обох фігурантів передали правоохоронцям для прийняття правового рішення.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: блок-пост, пограничники, преступник, розыск, суд, фигурант, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники зупинили на Харківщині підозрюваних у злочинах пов’язаних з наркотиками та крадіжкою.".