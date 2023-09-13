Два роки був у розшуку: прикордонники зловили підозрюваного на Харківщині
Прикордонники під час перевірки на одному з контрольних постів зняли з автобуса чоловіка, якого з 2021 року розшукували за крадіжку.
“Днями на одному з контрольних постів прикордонники виявили чоловіка, який переховувався від правоохоронців з 2021 року. Під час перевірки документів 47-річного чоловіка, який прямував до Харкова автобусом, прикордонники встановили, що громадянин України знаходиться в розшуку за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 185 ККУ “Крадіжка“, – повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
“Мандрівника” зняли з автобуса та передали правоохоронцям.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 10:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники під час перевірки на одному з контрольних постів зняли з автобуса чоловіка, якого з 2021 року розшукували за крадіжку".