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Два роки був у розшуку: прикордонники зловили підозрюваного на Харківщині

Суспільство 10:29   13.09.2023
Оксана Горун
Два роки був у розшуку: прикордонники зловили підозрюваного на Харківщині

Прикордонники під час перевірки на одному з контрольних постів зняли з автобуса чоловіка, якого з 2021 року розшукували за крадіжку.

Днями на одному з контрольних постів прикордонники виявили чоловіка, який переховувався від правоохоронців з 2021 року. Під час перевірки документів 47-річного чоловіка, який прямував до Харкова автобусом, прикордонники встановили, що громадянин України знаходиться в розшуку за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 185 ККУ Крадіжка“, – повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

“Мандрівника” зняли з автобуса та передали правоохоронцям.

Читайте також: Прикордонники РФ скаржаться, бояться рейдів, зокрема з Харківщини: аналіз ISW

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники під час перевірки на одному з контрольних постів зняли з автобуса чоловіка, якого з 2021 року розшукували за крадіжку".