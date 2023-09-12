Live
  • Вт 12.09.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.2
    • 🟢

Прикордонники РФ скаржаться, бояться рейдів, зокрема з Харківщини: аналіз ISW

Події 07:27   12.09.2023
Оксана Горун
Прикордонники РФ скаржаться, бояться рейдів, зокрема з Харківщини: аналіз ISW

Російські прикордонники, а за ними – і так звані військові блогери повідомляють, що для прикриття кордону не вистачає техніки, обладнання та навіть транспорту з медикаментами.

Про “тяжку долю” російських прикордонників у актуальному зведенні повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

“Російські прикордонники висловили невдоволення обмеженими можливостями та обладнанням, аналогічне скаргам російських військовослужбовців, які несуть службу в Україні, та продовжили висловлювати занепокоєння з приводу можливих українських рейдів до Росії. Російський військовий блогер, який працює в раді з прав людини при Кремлі, посилив скарги на те, що російська влада погано оснастила прикордонників і не змогла забезпечити їх достатньою кількістю цифрових систем зв’язку, розвідувальних та ударних дронів, мобільного транспорту та медикаментів. Військовий блогер зазначив, що подібні скарги виходять практично від усіх прикордонних підрозділів Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії”, – повідомили аналітики ISW.

За інформацією скаржників, прикордонники РФ отримують протитанкові ракети та міномети лише завдяки особистим зв’язкам із військовими частинами. Найбільше “нервують” ФСБшники з Брянської, Курської та Бєлгородської області, що межує з Харківщиною. У спробах підтримати “обділених” згаданий військовий блогер навіть відзначив, що під час війни, влаштованої СРСР в Афганістані, з прикордонників формували мобільні групи та видавали їм все необхідне – аж до бронетехніки.

Читайте також:  Вночі Бєлгородську область атакували невідомі безпілотники (відео)

“Згадка військового блогера про участь радянських прикордонників у війні в Афганістані та заклик до створення складніших систем дозволяють припустити, що російські прикордонники, як і раніше, стурбовані загрозою можливих українських транскордонних рейдів до Росії та атак українських безпілотників по російських територіях”, – дійшли висновку в Інституті вивчення війни.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ДСНС повідомила про дві пожежі через обстріли та загиблого в Харкові (фото)
ДСНС повідомила про дві пожежі через обстріли та загиблого в Харкові (фото)
12.09.2023, 07:46
У Харкові знайшли живим 90-річного чоловіка, який загубився
У Харкові знайшли живим 90-річного чоловіка, який загубився
12.09.2023, 08:52
На Харківщині роми прикидалися волонтерами та грабували пенсіонерів
На Харківщині роми прикидалися волонтерами та грабували пенсіонерів
11.09.2023, 15:56
На Харківщині розкидають вакцини від сказу для диких тварин
На Харківщині розкидають вакцини від сказу для диких тварин
12.09.2023, 08:12
Синєгубов повідомив про наслідки трьох обстрілів Харківщини
Синєгубов повідомив про наслідки трьох обстрілів Харківщини
12.09.2023, 08:25
Прикордонники РФ скаржаться, бояться рейдів, зокрема з Харківщини: аналіз ISW
Прикордонники РФ скаржаться, бояться рейдів, зокрема з Харківщини: аналіз ISW
12.09.2023, 07:27

Новини за темою:

07:06
Авіаудари на Куп’янському напрямку та обстріли Харківщини – дані Генштабу
12:16
Опорний пункт та авто РФ: прикордонники показали свою роботу на Харківщині
09:25
На Харківщині попрощалися з бойовим медиком, який ще воював в Афганістані
08:55
Машовець повідомив, що ЗСУ перерізали дорогу окупантам на півдні (мапи)
08:14
Ворог збирається із силами на Куп’янському напрямку – Маляр

  • Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Прикордонники РФ скаржаться, бояться рейдів, зокрема з Харківщини: аналіз ISW»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 07:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські прикордонники, а за ними – і так звані військові блогери повідомляють, що для прикриття кордону не вистачає техніки, обладнання та навіть транспорту з медикаментами".