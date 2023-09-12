Прикордонники РФ скаржаться, бояться рейдів, зокрема з Харківщини: аналіз ISW

Російські прикордонники, а за ними – і так звані військові блогери повідомляють, що для прикриття кордону не вистачає техніки, обладнання та навіть транспорту з медикаментами.

Про “тяжку долю” російських прикордонників у актуальному зведенні повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

“Російські прикордонники висловили невдоволення обмеженими можливостями та обладнанням, аналогічне скаргам російських військовослужбовців, які несуть службу в Україні, та продовжили висловлювати занепокоєння з приводу можливих українських рейдів до Росії. Російський військовий блогер, який працює в раді з прав людини при Кремлі, посилив скарги на те, що російська влада погано оснастила прикордонників і не змогла забезпечити їх достатньою кількістю цифрових систем зв’язку, розвідувальних та ударних дронів, мобільного транспорту та медикаментів. Військовий блогер зазначив, що подібні скарги виходять практично від усіх прикордонних підрозділів Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії”, – повідомили аналітики ISW.

За інформацією скаржників, прикордонники РФ отримують протитанкові ракети та міномети лише завдяки особистим зв’язкам із військовими частинами. Найбільше “нервують” ФСБшники з Брянської, Курської та Бєлгородської області, що межує з Харківщиною. У спробах підтримати “обділених” згаданий військовий блогер навіть відзначив, що під час війни, влаштованої СРСР в Афганістані, з прикордонників формували мобільні групи та видавали їм все необхідне – аж до бронетехніки.

“Згадка військового блогера про участь радянських прикордонників у війні в Афганістані та заклик до створення складніших систем дозволяють припустити, що російські прикордонники, як і раніше, стурбовані загрозою можливих українських транскордонних рейдів до Росії та атак українських безпілотників по російських територіях”, – дійшли висновку в Інституті вивчення війни.