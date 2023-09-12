Пограничники РФ жалуются, боятся рейдов, в том числе с Харьковщины: анализ ISW

Российские пограничники, а за ними — и так называемые военные блогеры сообщают, что для прикрытия границы не хватает техники, оборудования и даже транспорта с медикаментами.

О «тяжкой доле» российских пограничников в актуальной сводке сообщил Институт изучения войны (ISW).

«Российские пограничники выразили недовольство ограниченными возможностями и оборудованием, аналогичное жалобам российских военнослужащих, несущих службу в Украине, и продолжили выражать обеспокоенность по поводу возможных украинских рейдов в Россию. Российский военный блогер, который работает в совете по правам человека при Кремле, усилил жалобы на то, что российские власти плохо оснастили пограничников и не смогли обеспечить их достаточным количеством цифровых систем связи, разведывательных и ударных дронов, мобильного транспорта и медикаментов. Военный блогер отметил, что подобные жалобы исходят практически от всех пограничных подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России», — сообщили аналитики ISW.

По информации жалобщиков, пограничники РФ получают противотанковые ракеты и минометы только благодаря личным связям с военными частями. Больше всего «нервничают» ФСБшники из Брянской, Курской и граничащей с Харьковщиной Белгородской области. В попытках поддержать обделенных упомянутый военный блогер даже напомнил, что во время войны, устроенной СССР в Афганистане, из пограничников формировали мобильные группы и выдавали им все необходимое — вплоть до бронетехники.

«Упоминание военного блогера об участии советских пограничников в войне в Афганистане и призыв к созданию более сложных систем позволяют предположить, что российские пограничники по-прежнему обеспокоены угрозой возможных украинских трансграничных рейдов в Россию и атак украинских беспилотников по российским территориям», — пришли к выводу в Институте изучения войны.