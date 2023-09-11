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Ночью Белгородскую область атаковали неизвестные беспилотники (видео)

Мир 07:47   11.09.2023
Оксана Горун
Ночью Белгородскую область атаковали неизвестные беспилотники (видео)

Ночные видео со звуками взрывов опубликовали белгородские telegram-каналы. Традиционно представители власти РФ заявили, что ПВО сбила беспилотники.

Сообщения о ночных взрывах на Белгородщине появились в местных пабликах между 1:00 и 2:00 ночи 11 сентября.

«Около получаса назад в области был слышен громкий хлопок. По предварительной информации, ПВО сбила неизвестный БПЛА», — написали российские источники.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил атаку, заявив об успешной работе ПВО.

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«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито два БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы», — написал он.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 07:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночные видео со звуками взрывов опубликовали белгородские telegram-каналы. Традиционно представители власти РФ заявили, что ПВО сбила беспилотники".