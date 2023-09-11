Ночью РФ нанесла удар, под авиаударами были села на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о ночной ракетно-авиационной атаке и обстрелах, в том числе Харьковской области.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — проинформировали в утренней сводке Генштаба.

В течение минувшей ночи Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки «шахедами» на юге Украины, а в 4:04 утра — о полете крылатых ракет в сторону Кривого Рога. Позже начальник городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что «все нормально». Других подробностей о последствиях атаки по состоянию на утро нет.

На Харьковщине тревога звучала один раз за ночь — с 01:23 до 01:53. При этом в течение суток враг наносил авиаудары по населенным пунктам области.

«Авиационным ударам врага подверглись населенные пункты: Веселое, Огурцово, Синьковка, Кисловка, Котляровка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Также Харьковская область оказалась в списке регионов, которые подверглись артиллерийским обстрелам. Всего за сутки в Украине от действий российских артиллеристов пострадали 100 населенных пунктов. В целом по территории страны враг нанес пять ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из РСЗО.

На фронте произошло более 30 боевых столкновений.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по восьми артиллерийским средствам противника», — отметили в ГШ.