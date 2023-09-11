Вночі РФ завдала удару, під авіаударами були села на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про нічну ракетно-авіаційну атаку та обстріли, у тому числі Харківської області.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – поінформували в ранковому зведенні Генштабу.

Протягом минулої ночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки “шахедами” на півдні України, а о 4:04 ранку – про політ крилатих ракет у бік Кривого Рога. Пізніше начальник міської військової адміністрації Кривого Рога Олександр Вілкул повідомив, що “все нормально”. Інших подробиць про наслідки атаки станом на ранок немає.

На Харківщині тривога лунала один раз за ніч – з 01:23 до 01:53. При цьому протягом доби ворог наносив авіаудари по населених пунктах області.

“Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти: Веселе, Огірцеве, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області“, – повідомили в Генштабі.

Також Харківська область опинилася у списку регіонів, які зазнали артилерійських обстрілів. Загалом за добу в Україні від дій російських артилеристів постраждали 100 населених пунктів. В цілому територією країни ворог завдав п’ять ракетних і 87 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з РСЗВ.

На фронті сталося понад 30 бойових зіткнень.

“Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по восьми артилерійських засобах противника“, – зазначили в ГШ.