Річниця звільнення Ізюма та Куп’янська: як це було й що залишила після себе РФ

10 вересня 2022 року – день, коли українські захисники звільнили міста Ізюм та Куп’янськ від російської окупації.

«Тікаючи з наших міст від ЗСУ, ворог залишив по собі суцільну руїну – вбиті і закатовані люди, зруйновані житлові будинки, лікарні та школи, знищена та розкрадена комунальна інфраструктура», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За рік, як над Ізюмом знову замайорів синьо-жовтий прапор, в місті повністю відновлено електро- та водопостачання. Замість вщент зруйнованої ворогом центральної котельні запускаються мобільні, відновлюються житлові будинки. Знову працюють амбулаторії, відбудовується Центральна міська лікарня, додав голова ХОВА.

Кадри звільнення Ізюма та злочинів, які залишили після себе окупанти опублікували у Харківській обласній прокуратурі.

«Крім руйнувань, вбивств і катувань російські військові нічого туди не принесли. Відразу після деокупації правоохоронцями Харківщини були виявлені масові поховання. Майже півтисячі мирних мешканців та українських захисників, які загинули від рук російських окупантів», – повідомив голова Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

Ізюм був під окупацією понад 5 місяців, нагадали в Офісі Генпрокурора. За їхніми даними, це місто – одне з найбільш зруйнованих в Україні. В Ізюмі слідчі зареєстрували понад 460 кримінальних проваджень.

«Залишивши Куп’янськ, росіяни досьогодні піддають місто майже щоденним варварським обстрілам, але навіть за таких умов під українським прапором відновлюється життя. Величезна подяка нашим військовим а також усім, хто весь цей рік щоденно працював над розмінуванням та відбудовою деокупованих територій Харківщини. Слава Україні!», – написав Синєгубов.

Відео, присвячене звільненню Куп’янська, опублікував голова Куп’янської МВА Андрій Беседін.

«Чудове, чарівне місто Куп’янськ. Тут ми жили, працювали, планували наше майбутнє. Але 24.02.22 сталася величезна трагедія, сталося широкомасштабне вторгнення окупантів, які всі плани, всі мрії, всі наші побажання зруйнували», – розповів т.в.о начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

У відео місто Куп’янськ привітали мери Львова, Житомира, польського міста Прущ-Гданський, а також кілька нардепів.