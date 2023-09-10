Годовщина освобождения Изюма и Купянска: как это было и что оставили оккупанты

10 сентября 2022 года – день, когда украинские защитники освободили города Изюм и Купянск на Харьковщине от российской оккупации.

«Убегая из наших городов от ВСУ, враг оставил после себя сплошную руину – убитые и замученные люди, разрушенные жилые дома, больницы и школы, уничтожена и разворована коммунальная инфраструктура», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Спустя год, как над Изюмом снова поднялся сине-желтый флаг, в городе полностью восстановлено электро- и водоснабжение. Вместо разрушенной врагом центральной котельной запускаются мобильные, восстанавливаются жилые дома. Вновь работают амбулатории, отстраивается Центральная городская больница, добавил глава ХОВА.

Кадры освобождения Изюма и преступлений, которые оставили после себя оккупанты, опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

«Помимо разрушений, убийств и пыток российские военные ничего туда не принесли. Сразу после деоккупации правоохранителями Харьковщины были обнаружены массовые захоронения. Почти полтысячи мирных жителей и украинских защитников, погибших от рук российских оккупантов», — сообщил глава Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков.

Изюм был под оккупацией более 5 месяцев, напомнили в Офисе Генпрокурора. По их данным, этот город – один из самых разрушенных в Украине. В Изюме следователи зарегистрировали более 460 уголовных производств.

«Оставив Купянск, россияне до сих пор подвергают город почти ежедневным варварским обстрелам, но даже при таких условиях под украинским флагом восстанавливается жизнь. Огромная благодарность нашим военным и всем, кто весь этот год ежедневно работал над разминированием и восстановлением деоккупированных территорий Харьковщины. Слава Украине!», – написал Синегубов.

Видео, посвященное освобождению Купянска, опубликовал глава Купянской ГВА Андрей Беседин.

«Великолепный, волшебный город Купянск. Здесь мы жили, работали, планировали наше будущее. Но 24.02.22 произошла огромная трагедия, произошло широкомасштабное вторжение оккупантов, которые все планы, все мечты, все наши пожелания разрушили», — рассказал в.и.о начальника Купянской РВА Андрей Канашевич.

В видео город Купянск поздравили мэры Львова, Житомира, польского города Прущ-Гданьский, а также несколько нардепов.