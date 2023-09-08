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Годовщина освобождения Балаклеи: исторические кадры и как живет город сейчас

Общество 12:30   08.09.2023
Виктория Яковенко
Годовщина освобождения Балаклеи: исторические кадры и как живет город сейчас Фото: Олег Синегубов

Ровно год назад, 8 сентября, ВСУ освободили от оккупантов город Балаклея. Эта военная операция стала началом большого контрнаступления украинских войск и освобождения большей части Харьковщины.

Под оккупацией город жил полгода, вспоминает глава ХОВА Олег Синегубов.

«В Балаклее не было электричества и воды, почти не работали магазины и аптеки. 70% жилых домов города получили повреждения или были разрушены. Также были повреждены почти 90% учебных заведений Балаклеи и здание многопрофильной больницы. Оккупанты убивали, бросали за решетку и пытали жителей города, похищали детей», — рассказал Синегубов.

Он сообщил, что сейчас в городе восстановлены базовые социальные услуги для людей, продолжается восстановление поврежденного жилья. Также возобновлена работа Балаклейской больницы.

«И хотя враг продолжает обстреливать город, Балаклея живет и работает на Победу!», — отметил Синегубов.

Кадрами освобождения города поделился и начальник штаба спецподразделения «Kraken» Константин Немичев.

«Горд, что имел возможность участвовать в тех исторических событиях вместе со своим подразделением. Горжусь тем, что именно Kraken был одним из тех, кто двигался в авангарде харьковского контрнаступления», — написал Немичев.

Исторические кадры по освобождению Балаклеи опубликовали в МВД. На видео видно, как нацгвардейцы заходят в город.

С годовщиной освобождения власти и жители Балаклеи поздравили стихотворением Тараса Шевченко.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 12:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ровно год назад, 8 сентября, ВСУ освободили от оккупантов город Балаклея. Эта военная операция стала началом большого контрнаступления украинских войск и освобождения большей части Харьковщины.".