Річниця звільнення Балаклії: історичні кадри й як зараз живе місто (відео)

Рівно рік тому, 8 вересня, ЗСУ звільнили від окупантів місто Балаклія. Ця військова операція стала початком великого контрнаступу українських військ та звільнення більшої частини Харківщини.

Під окупацією місто жило пів року, згадав голова ХОВА Олег Синєгубов.

«В Балаклії не було електрики та води, майже не працювали крамниці та аптеки. 70% житлових будинків міста зазнали пошкоджень або були зруйновані. Також були пошкоджені майже 90% закладів освіти Балаклії та будівля багатопрофільної лікарні. Окупанти вбивали, кидали за грати та катували мешканців міста, викрадали дітей», – розповів Синєгубов.

Він повідомив, що наразі у місті відновлені базові соціальні послуги для людей, триває відбудова пошкодженого житла. Також відновлена робота Балаклійської лікарні.

«І хоч ворог продовжує обстрілювати місто, Балаклія живе і працює на Перемогу!», – зазначив Синєгубов.

Кадрами звільнення міста поділився й начальник штабу спецпідрозділу «Kraken» Костянтин Немічев.

«Гордий, що мав змогу брати участь у тих історичних подіях разом зі своїм підрозділом. Пишаюсь тим, що саме «Kraken» був одним з тих, хто рухався в авангарді харківського контрнаступу», – написав Немічев.

Історичні кадри зі звільнення Балаклії оприлюднили у МВС. На відео як нацгвардійці заходять у місто.

Із річницею звільнення влада та жителі Балаклії привітали віршем Тараса Шевченка.