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Річниця контрнаступу: Синєгубов розповів про жертви та відновлення

Суспільство 22:51   06.09.2023
Олена Нагорна
Річниця контрнаступу: Синєгубов розповів про жертви та відновлення

Понад 2 тисячі мирних жителів Харківської області, з яких 78 дітей, загинули внаслідок російської агресії з початку повномасштабного вторгнення, повідомив в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Це не остаточні цифри, адже зараз є території, які поблизу з кордоном з РФ, де ми повністю територію обстежити не можемо. Однак у нас є чітка інформація, що там є масові поховання. На кшталт, як було в Ізюмі. Можливо, не таких масштабів, але все одно вони є. Нам ще слід дослідити всю територію, щоб з’ясувати кількість загиблих людей. Бо руйнування були досить масштабні, і зараз ворог продовжує обстрілювати ті населені пункти, які знаходяться поблизу кордону”, – сказав Синєгубов.

Він констатував, що ідентифіковані не всі загиблі, які були знайдені у братських могилах, зокрема в Ізюмі.

“Ми фіксували факти, коли людей ховали сім’ями, включно з дітьми. А щоб ідентифікувати потрібні близькі, аналізи ДНК. Не всі ще звернулися з заявами про розшук своїх близьких”, – сказав начальник ХОВА.

Без електрики, за його словами, залишаються 10% деокупованих територій – це 77 населених пунктів, які або щільно заміновані, або поблизу кордону з Росією. Також відновлюється пошкоджений житловий фонд та інфраструктура. Наразі роботи ведуться на 56 об’єктах. Це житлові будинки, лікарні, навчальні заклади та адміністративні будівлі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 22:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 2 тисячі мирних жителів Харківської області, з яких 78 дітей, загинули внаслідок російської агресії з початку повномасштабного вторгнення, повідомив в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".