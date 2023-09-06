Герой України: як вдався харківський контрнаступ і чи можливо його повторити

Харківському контрнаступу, який розпочався рівно рік тому, 6 вересня 2022-го, передували тижні важкої праці українських військових з руйнування лінії оборони росіян.

Про це розповів в етері національного телемарафону Герой України, заступник командира 1-го танкового батальйону 3-ї окремої танкової залізної бригади Сергій Пономаренко. Разом із побратимами він відтісняв окупантів до північного кордону Харківської області.

“Тому передувало близько місяця щоденних виїздів. Виїжджали вночі, щоб не видно було. Пробували дуже багато обманних методів. І хибні позиції свої робили, щоб ворог не знав, звідки по ньому ведеться вогонь. Дуже багато роботи було виконано. Коли вже всі його укріплення, райони, місця оборони були зруйновані, і ворог не міг більше їх утримувати й побіг, то все відбувалося досить швидко. На деяких ділянках мої танкісти навіть не встигали наздоганяти… Щоб такий блискавичний наступ вийшов, довелося досить активно працювати та зруйнувати лінію оборони. Тільки це дало можливість так гарно, глибоко і швидко просуватися вперед”, – розповів Пономаренко.

“Оборона тримається вдало тільки на заздалегідь підготовлених та укріплених районах і місцях. Коли ти підготовлені фортифікаційні спорудження, бліндажі руйнуєш, і ворогу немає за що зачепитися, то тоді відбувається блискавичний наступ, тому що в чистому полі тримати оборону на непідготовлених позиціях досить складно”, – додав він.

Герой зазначив, що ворога могли відсунути ще далі, проте це не вдалося реалізувати через швидкий темп контрнаступу – українські підрозділи забезпечення не встигали.

“Ворог відходив доти, поки йому не дали час закріпитися. Можливо, якби трошки активніше підтягувалися тили й підрозділи забезпечення, можливо, можна б було і далі просуватися. Але настільки швидко ворог відступав, що бойові підрозділи просувалися вперед, а підрозділи забезпечення вже не встигали з підвезенням боєприпасів, палива, медичних пунктів”, – каже військовий.

Також Пономаренко зазначив, що реалізувати схожий контрнаступ можливо, але це буде дуже складно.

“Чому на Харківщині так вийшло. Тому що абсолютно всіма діями ЗСУ не показували свій реальний напрямок удару, і було максимально відтягнуто війська противника на інші напрямки. На Харківщині вони настільки не очікували цього контрнаступу, що навіть не готували другу та третю лінію оборони, умовно. Зараз же вони досить добре готуються до наступу, глибока оборона, тому це зробити буде значно складніше. Це можливо, якщо вийде вдало зруйнувати логістику ворога”, – додав Герой.