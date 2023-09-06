Річниця харківського контрнаступу: за майже місяць звільнили 10 тис. кв. км
У результаті контрнаступу на Слобожанщині, який почався 6 вересня 2022 року і тривав близько місяця, було звільнено понад 10 тисяч кв. км території.
Про це під час конференції у Military Media Center повідомив представник Центру досліджень воєнної історії ЗСУ Андрій Коваль.
Внаслідок контрнаступу українські війська захопили понад 400 танків, 400 БМП, до 200 БТР та велику кількість боєприпасів.
«Найважливішим є те, що ця операція дозволила усунути загрозу від противника для Харкова, а також для угруповання українських військ у Донецькій області. Це був дійсно зразковий, класичний, описаний у підручниках загальновійськовий бій зі стрімкими глибокими маневрами, виходом на оперативний простір, чого дійсно воєнна наука не бачила на практиці за останні 50, а можливо і більше років», – зазначив Коваль.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 14:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У результаті контрнаступу на Слобожанщині, який почався 6 вересня 2022 року і тривав близько місяця, було звільнено понад 10 тисяч кв. км території.".