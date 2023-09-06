Годовщина харьковского контрнаступления: за месяц освободили 10 тыс. кв. км
В результате контрнаступления на Слобожанщине, которое началось 6 сентября 2022 года и длилось около месяца, было освобождено более 10 тысяч кв. км территории.
Об этом на конференции в Military Media Center сообщил представитель Центра исследований военной истории ВСУ Андрей Коваль.
В результате контрнаступления украинские защитники захватили более 400 танков, 400 БМП, до 200 БТР и большое количество боеприпасов.
«Самым важным является то, что эта операция позволила устранить угрозу от противника для Харькова, а также для группировки украинских войск в Донецкой области. Это было действительно образцовое, классическое, описанное в учебниках общевойсковое сражение со стремительными глубокими маневрами, выходом на оперативное пространство, чего действительно военная наука не видела на практике за последние 50, а возможно и больше лет», — отметил Коваль.
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 14:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате контрнаступления на Слобожанщине, которое началось 6 сентября 2022 года и длилось около месяца, было освобождено более 10 тысяч кв. км территории.".