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Годовщина харьковского контрнаступления: за месяц освободили 10 тыс. кв. км

Общество 14:30   06.09.2023
Виктория Яковенко
Годовщина харьковского контрнаступления: за месяц освободили 10 тыс. кв. км Фото: Military Media Center

В результате контрнаступления на Слобожанщине, которое началось 6 сентября 2022 года и длилось около месяца, было освобождено более 10 тысяч кв. км территории.

Об этом на конференции в Military Media Center сообщил представитель Центра исследований военной истории ВСУ Андрей Коваль.

В результате контрнаступления украинские защитники захватили более 400 танков, 400 БМП, до 200 БТР и большое количество боеприпасов.

«Самым важным является то, что эта операция позволила устранить угрозу от противника для Харькова, а также для группировки украинских войск в Донецкой области. Это было действительно образцовое, классическое, описанное в учебниках общевойсковое сражение со стремительными глубокими маневрами, выходом на оперативное пространство, чего действительно военная наука не видела на практике за последние 50, а возможно и больше лет», — отметил Коваль.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 14:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате контрнаступления на Слобожанщине, которое началось 6 сентября 2022 года и длилось около месяца, было освобождено более 10 тысяч кв. км территории.".