Понад 18 тисяч кримінальних справ щодо військових злочинів рф на Харківщині

Абсолютна більшість кримінальних проваджень щодо злочинів рф на Харківщині стосується фактів обстрілів цивільних будинків, лікарень, шкіл та об’єктів інфраструктури, повідомив під час телемарафону Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури.

«Всього, щодо воєнних, які були вчинені російськими військовими, на території Харкова та області, існує понад 18 тисяч кримінальних проваджень. Більшість з них – а це більше 14 тисяч – стосується фактів обстрілів цивільної інфраструктури. Близько 2 тисяч стосується мародерства, інші – це факти вбивств, зґвалтувань, катувань, викрадення техніки, вивезення зерна з аграрних підприємств», – розповів Чубенко.

Всього, щодо російських військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини, направлено до суду 30 обвинувачень. І вже щодо 7 осіб отримані реальні судові вироки.

«Це стосується російських військових, які були в полоні, щодо яких встановлені факти вчинення воєнних злочинів. Також є обвинувачення щодо керівників військових частин, авіабаз, які віддавали реальні накази щодо вчинення воєнних злочинів», – зазначив Чубенко.

Більшість підозр – у заочних справах, адже підозрювані знаходяться в рф або на окупованих територіях, каже Чубенко. То ж фактично доступу до цих військових злочинців немає. Щодо тих 7 вироків, то цих обвинувачених реально засудили, а потім обміняли на українських захисників. Це стосувалося і російського льотчика, який бомбардував Харків, розповів Чубенко.