Допит від Буданова і приїзд на Салтівку: ГУР про пілотів РФ, які нищили Харків

У документальному фільмі від ГУР МО України «Збиті російські льотчики» повідомили подробиці злочинів та полону російських пілотів, які здійснювали авіанальоти на Харків та область.

Зокрема, у ГУР розповіли про 42-річного підполковника Сергія Косіка — заступника командира 14-го винищувального авіаполку 105-ої змішаної дивізії зі складу 6-ої армії Повітряно-космічних сил ЗС РФ.

13 березня 2022 року Косіка збили: він потрапив у полон в районі села Оскіл на Харківщині.

Після того, як Косік катапультувався, він 10 днів блукав лісами Харківщини. Російський льотчик відморозив ноги перед тим, як потрапив у полон: підполковнику ампутували фаланги великих пальців.

У полоні Косіка привезли на Північну Салтівку, щоб показати наслідки бомбардувань. Там до полоненого підійшла місцева мешканка.

«Ти що, дебільний чи що? Як це: прийшов і не знаєш, навіщо ти сюди прийшов? Дітей убивати, насилувати. Що ми вам зробили поганого, от скажи? От поясни мені», – запитала жінка.

На це Косік відповів : «Нічого».

У ГУР також розповіли про Максима Криштопа – підполковника, заступника командира 47-го авіаполку у місті Вороніж, який 6 березня 2022 року на літаку СУ-34 бомбив телевежу на вулиці Дерев’янка в Харкові.

Із Криштопом особисто спілкувався очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Він з’ясував, що до вторгнення РФ в Україну Криштопа брав участь у війні в Сирії.

Також у льотчика РФ очільник ГУР запитав про роботу української ППО.

«Оцінюю достойно. Робота ППО відобразилась і особисто на мені, і на багатьох тих, з ким я літав, служив. Ця війна показала, що при достатньо сильній, ешелонованій протиповітряній обороні, дії авіації дуже обмежені», – відповів Криштопа.

За словами Буданова, від Криштопи він отримав чимало корисної інформації.

«Насправді фаховий рівень цих пілотів він на дуже високому був рівні, нальот годин величезний, реальна практика ведення бомбардувань. Але – брак кадрів, звичайно, проблема», – зазначив Буданов.

Перемовини про обмін Косіка, Криштопа та ще одного російського льотчика, якого піймали на Харківщині, Сергія Малова, тривали понад рік, додали у ГУР.

«Зустріч, не як героїв, точно. Але думаю і не тюрма», – сказав Малов під час обміну 6 травня.

«Не відчую ані ненависті, ані злості, ні озлобленості. Репресій не очікую, я сподіваюсь в першу чергу, що все добре у моїх рідний та близьких», – тоді ж сказав Криштопа.

За даними ГУР, кожного з них обміняли на 15 українських військовополонених. В Україну тоді вдалося повернути 45 захисників «Азовсталі».