Герой Украины: как удалось харьковское контрнаступление и можно ли повторить

Харьковскому контрнаступлению, которое началось ровно год назад, 6 сентября 2022-го, предшествовали недели тяжелого труда украинских военных по разрушению линии обороны россиян.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона Герой Украины, заместитель командира 1-го танкового батальона 3-й отдельной танковой железной бригады Сергей Пономаренко. Вместе с побратимами он оттеснял оккупантов к северной границе Харьковской области.

«В оттеснении участвовали две мои танковые роты. Этому предшествовало около месяца ежедневных выездов. Выезжали ночью, чтобы не видно было. Пробовали очень много обманных методов. И ложные позиции свои делали, чтобы враг не знал, откуда по нему ведется огонь. Когда уже все его укрепления, районы, места обороны были разрушены, и враг не мог больше их удерживать и побежал, то все происходило достаточно быстро. На некоторых участках мои танкисты даже не успевали догонять… Чтобы такое молниеносное наступление получилось, пришлось достаточно активно работать и разрушить линию обороны. Только это дало возможность так хорошо, глубоко и быстро продвигаться вперед», — рассказал Пономаренко.

«Оборона держится удачно только на заранее подготовленных и укрепленных районах и местах. Когда ты подготовленные фортификационные сооружения, блиндажи разрушаешь, и врагу не за что зацепиться, то тогда происходит молниеносное наступление, потому что в чистом поле держать оборону на неподготовленных позициях достаточно сложно», — добавил он.

Герой отметил, что врага могли отодвинуть еще дальше, однако это не удалось реализовать из-за быстрого темпа контрнаступления — украинские подразделения обеспечения не успевали.

«Враг отходил до тех пор, пока ему не дали время закрепиться. Возможно, если бы немножко активнее подтягивались тылы и подразделения обеспечения, возможно, можно бы было и дальше продвигаться. Но настолько быстро враг отступал, что боевые подразделения продвигались вперед, а подразделения обеспечения уже не успевали с подвозом боеприпасов, топлива, медицинских пунктов», — говорит военный.

Также Пономаренко отметил, что реализовать похожее контрнаступление возможно, но это будет очень сложно.

«Почему на Харьковщине так получилось. Потому что абсолютно всеми действиями ВСУ не показывали свое реальное направление удара, и были максимально оттянуты войска противника на другие направления. На Харьковщине они настолько не ожидали этого контрнаступления, что даже не готовили вторую и третью линию обороны, условно. Сейчас же они достаточно хорошо готовятся к наступлению, глубокая оборона, поэтому это сделать будет значительно сложнее. Это возможно, если получится удачно разрушить логистику врага», — добавил Герой.