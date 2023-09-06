Годовщина контрнаступления: Синегубов рассказал о жертвах и восстановлении

Более 2 тысяч мирных жителей Харьковской области, из которых 78 детей, погибли в результате российской агрессии с начала полномасштабного вторжения, сообщил в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Это не окончательные цифры, ведь сейчас есть территории, которые вблизи с границей с РФ, где мы полностью территорию обследовать не можем. Однако у нас есть четкая информация, что там есть массовые захоронения. Как было в Изюме. Возможно, не таких масштабов, но все равно они есть. Нам еще следует исследовать всю территорию, чтобы выяснить количество погибших людей. Потому что разрушения были достаточно масштабные, и сейчас враг продолжает обстреливать те населенные пункты, которые находятся вблизи границы», — сказал Синегубов.

Он констатировал, что идентифицированы не все погибшие, которые были найдены в братских могилах, в частности в Изюме.

«Мы фиксировали факты, когда людей хоронили семьями, включая детей. А чтобы идентифицировать нужны близкие, анализы ДНК. Не все еще обратились с заявлениями о розыске своих близких», — сказал начальник ХОВА.

Без электричества, по его словам, остаются 10% деоккупированных территорий — это 77 населенных пунктов, которые либо плотно заминированы, либо находятся вблизи границы с Россией. Также восстанавливается поврежденный жилой фонд и инфраструктура. Сейчас работы ведутся на 56 объектах. Это жилые дома, больницы, учебные заведения и административные здания.