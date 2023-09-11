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Вночі Бєлгородську область атакували невідомі безпілотники (відео)

Події 07:47   11.09.2023
Оксана Горун
Вночі Бєлгородську область атакували невідомі безпілотники (відео)

Нічні відео зі звуками вибухів опублікували бєлгородські телеграм-канали. Традиційно представники влади РФ заявили, що ППО збила безпілотники.

Повідомлення про нічні вибухи на Бєлгородщині з’явилися у місцевих пабліках між 1:00 та 2:00 ночі 11 вересня.

“Близько пів години тому в області було чутно гучний ляск. За попередньою інформацією, ППО збила невідомий БПЛА”, – написали російські джерела.

Пізніше губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков підтвердив атаку, заявивши про успішну роботу ППО.

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“У Яковлівському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збито два БПЛА літакового типу. Постраждалих немає. Фрагменти одного з безпілотників впали на проїжджу частину поряд із приватним житловим будинком. На місці працюють усі оперативні служби”, – написав він.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нічні відео зі звуками вибухів опублікували бєлгородські телеграм-канали. Традиційно представники влади РФ заявили, що ППО збила безпілотники".