Вночі Бєлгородську область атакували невідомі безпілотники (відео)

Нічні відео зі звуками вибухів опублікували бєлгородські телеграм-канали. Традиційно представники влади РФ заявили, що ППО збила безпілотники.

Повідомлення про нічні вибухи на Бєлгородщині з’явилися у місцевих пабліках між 1:00 та 2:00 ночі 11 вересня.

“Близько пів години тому в області було чутно гучний ляск. За попередньою інформацією, ППО збила невідомий БПЛА”, – написали російські джерела.

Пізніше губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков підтвердив атаку, заявивши про успішну роботу ППО.

“У Яковлівському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збито два БПЛА літакового типу. Постраждалих немає. Фрагменти одного з безпілотників впали на проїжджу частину поряд із приватним житловим будинком. На місці працюють усі оперативні служби”, – написав він.