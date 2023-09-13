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Два года был в розыске: пограничники поймали подозреваемого на Харьковщине

Общество 10:29   13.09.2023
Оксана Горун
Два года был в розыске: пограничники поймали подозреваемого на Харьковщине

Пограничники во время проверки на одном из контрольных постов сняли с автобуса мужчину, которого с 2021 года разыскивали за кражу.

«На днях на одном из контрольных постов пограничники обнаружили мужчину, скрывавшегося от правоохранителей с 2021 года. В ходе проверки документов 47-летнего мужчины, следовавшего в Харьков автобусом, пограничники установили, что гражданин Украины находится в розыске по подозрению в совершении уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 185 УКУ — «кража», — сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Путешественника» сняли с автобуса и передали правоохранителям.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 10:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники во время проверки на одном из контрольных постов сняли с автобуса мужчину, которого с 2021 года разыскивали за кражу".