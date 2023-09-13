Два года был в розыске: пограничники поймали подозреваемого на Харьковщине

Пограничники во время проверки на одном из контрольных постов сняли с автобуса мужчину, которого с 2021 года разыскивали за кражу.

«На днях на одном из контрольных постов пограничники обнаружили мужчину, скрывавшегося от правоохранителей с 2021 года. В ходе проверки документов 47-летнего мужчины, следовавшего в Харьков автобусом, пограничники установили, что гражданин Украины находится в розыске по подозрению в совершении уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 185 УКУ — «кража», — сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Путешественника» сняли с автобуса и передали правоохранителям.