Два года был в розыске: пограничники поймали подозреваемого на Харьковщине
Пограничники во время проверки на одном из контрольных постов сняли с автобуса мужчину, которого с 2021 года разыскивали за кражу.
«На днях на одном из контрольных постов пограничники обнаружили мужчину, скрывавшегося от правоохранителей с 2021 года. В ходе проверки документов 47-летнего мужчины, следовавшего в Харьков автобусом, пограничники установили, что гражданин Украины находится в розыске по подозрению в совершении уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 185 УКУ — «кража», — сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«Путешественника» сняли с автобуса и передали правоохранителям.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 10:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники во время проверки на одном из контрольных постов сняли с автобуса мужчину, которого с 2021 года разыскивали за кражу".