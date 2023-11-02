Тікали до Молдови: дрон прикордонників виявив порушників з Харківщини (відео)
Співробітники ДПСУ виявили три спроби незаконного перетину кордону. Серед утікачів – жителі Запорізької, Хмельницької, Харківської та Дніпропетровської областей.
«Отримавши завчасну інформацію від оперативників, прикордонний наряд, використовуючи безпілотний літальний апарат з тепловізійною камерою, виявив та затримав вісьмох чоловіків, які мали намір потрапити до Молдови», – повідомляє Державна прикордонна служба України.
Усі чоловіки діяли за однією схемою, розповіли прикордонники. Порушники стали замовниками «безпечного виїзду за кордон» в закритому телеграм-каналі, де надалі отримали інструкції для дій.
Чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, гпсу, граница, жители, молдова, пограничники, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 11:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники ДПСУ виявили три спроби незаконного перетину кордону. Серед утікачів – жителі Запорізької, Хмельницької, Харківської та Дніпропетровської областей.".