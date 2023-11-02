Тікали до Молдови: дрон прикордонників виявив порушників з Харківщини (відео)

Співробітники ДПСУ виявили три спроби незаконного перетину кордону. Серед утікачів – жителі Запорізької, Хмельницької, Харківської та Дніпропетровської областей.

«Отримавши завчасну інформацію від оперативників, прикордонний наряд, використовуючи безпілотний літальний апарат з тепловізійною камерою, виявив та затримав вісьмох чоловіків, які мали намір потрапити до Молдови», – повідомляє Державна прикордонна служба України.

Усі чоловіки діяли за однією схемою, розповіли прикордонники. Порушники стали замовниками «безпечного виїзду за кордон» в закритому телеграм-каналі, де надалі отримали інструкції для дій.

Чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону».