Поздравили с новосельем: новые позиции РФ уничтожили на Купянском направлении
Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления атаковали блиндаж, который обустроили россияне на Купянском направлении.
«Взрывно «поздравили» россиян с новосельем», — отмечает Государственная пограничная служба Укрпаины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блиндаж, кордон, Купянское, направление, Сталевий, унитожили;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления атаковали блиндаж, который обустроили россияне на Купянском направлении.".