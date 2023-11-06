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Поздравили с новосельем: новые позиции РФ уничтожили на Купянском направлении

Общество 14:47   06.11.2023
Виктория Яковенко
Поздравили с новосельем: новые позиции РФ уничтожили на Купянском направлении

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления атаковали блиндаж, который обустроили россияне на Купянском направлении.

«Взрывно «поздравили» россиян с новосельем», — отмечает Государственная пограничная служба Укрпаины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления атаковали блиндаж, который обустроили россияне на Купянском направлении.".