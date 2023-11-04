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Блокпост россиян уничтожили пограничники на оккупированной Харьковщине (видео)

Общество 21:31   04.11.2023
Виктория Яковенко
Блокпост россиян уничтожили пограничники на оккупированной Харьковщине (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления дроном-камикадзе атаковали вражеский блокпост на временно оккупированной территории Харьковщины.

«Ревизор не рекомендует»: захватнический блокпост «инспекцию» не прошел», – сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 21:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления дроном-камикадзе атаковали вражеский блокпост на временно оккупированной территории Харьковщины.".