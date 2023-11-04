Блокпост россиян уничтожили пограничники на оккупированной Харьковщине (видео)
Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления дроном-камикадзе атаковали вражеский блокпост на временно оккупированной территории Харьковщины.
«Ревизор не рекомендует»: захватнический блокпост «инспекцию» не прошел», – сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блокпост, окупація, пограничники, россиян, унитожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 21:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления дроном-камикадзе атаковали вражеский блокпост на временно оккупированной территории Харьковщины.".