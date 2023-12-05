Дрон РФ на Куп’янському напрямку тепер працюватиме проти окупантів (фото)
Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою антидронової рушниці приземлили російський безпілотник із боєприпасами на Куп’янському напрямку.
“Тепер після перепрошивки ворожий дрон буде працювати на нашу користь і вже скоро скине гранати їхньому попередньому власнику“, – пишуть у телеграм-каналі підрозділу.
Фото: Сталевий кордон
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Гвардия наступления, дроны, купянское направление, стальная граница, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 21:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою антидронової рушниці приземлили російський безпілотник із боєприпасами на Куп’янському напрямку.".