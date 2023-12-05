Live
  • Вт 05.12.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.54
  • EUR 39.71

Дрон РФ на Куп’янському напрямку тепер працюватиме проти окупантів (фото)

Суспільство 21:51   05.12.2023
Олена Нагорна
Дрон РФ на Куп’янському напрямку тепер працюватиме проти окупантів (фото)

Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою антидронової рушниці приземлили російський безпілотник із боєприпасами на Куп’янському напрямку.

Тепер після перепрошивки ворожий дрон буде працювати на нашу користь і вже скоро скине гранати їхньому попередньому власнику“, – пишуть у телеграм-каналі підрозділу.


Фото: Сталевий кордон

Читайте також: Ворожі дрони приземлили прикордонники на Харківщині (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Дрон РФ на Куп’янському напрямку тепер працюватиме проти окупантів (фото)
Дрон РФ на Куп’янському напрямку тепер працюватиме проти окупантів (фото)
05.12.2023, 21:51
На Салтівці чоловік погорів на “закладці” на очах у копів (фото)
На Салтівці чоловік погорів на “закладці” на очах у копів (фото)
05.12.2023, 21:23
Що зробили волонтери Харківщини для фронту та жителів – у цифрах (відео)
Що зробили волонтери Харківщини для фронту та жителів – у цифрах (відео)
05.12.2023, 20:54
Одне село Харківщини ворог штурмував, біля другого завдав авіаудару – Генштаб
Одне село Харківщини ворог штурмував, біля другого завдав авіаудару – Генштаб
05.12.2023, 20:23
Якою буде погода на Миколая в Харкові та області: прогноз на 6 грудня
Якою буде погода на Миколая в Харкові та області: прогноз на 6 грудня
05.12.2023, 20:08
Ще по п’ять LED-ламп можуть отримати безплатно жителі Харківщини: хто саме
Ще по п’ять LED-ламп можуть отримати безплатно жителі Харківщини: хто саме
05.12.2023, 18:54

Новини за темою:

11:12
На Лимано-Куп’янському напрямку ДПСУ вдарила по окупантах, що тікали (відео)
18:15
Прикордонники показали, як під Куп’янськом спалили техніку росіян (фото)
22:05
Як військовим РФ не дали облаштувати вогневі позиції на Харківщині (відео)
18:04
Дрон-камікадзе атакував командний пункт РФ на Куп’янському напрямку (відео)
12:05
“Сюрприз!”: FPV-дрон розбив бліндаж ворога на Харківщині (відео)

Ви читали новину: «Дрон РФ на Куп’янському напрямку тепер працюватиме проти окупантів (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 21:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою антидронової рушниці приземлили російський безпілотник із боєприпасами на Куп’янському напрямку.".