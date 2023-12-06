Live
  • Ср 06.12.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.66
  • EUR 39.65

Главные новости Харькова 6 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:07   06.12.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 6 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Елена Нагорная

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:07

Генштаб сообщил про восемь атак на Купянском направлении и авиаудар

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области», — проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Авиационный удар армии РФ пришелся по Ивановке.

07:00

Ночная атака «шахедов» и тревога из-за ракет

Очередная ночь в Харьковской области прошла с затяжной тревогой из-за пролета вражеских беспилотников. Сигнал тревоги раздался в 22:40. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что беспилотники — уже на территории области.

Следом об опасности предупредили  Воздушные силы ВСУ.

Отбой первый раз дали в 00:12. Мониторинговые каналы сообщили о том, что есть сбития «шахедов». Однако следом через границу в Украину залетел следующий «рой» БПЛА. Повторная тревога звучала с 00:42 по 01:12. Третью — с 02:46 по 03:46 — объявили из-за ракетной опасности. Отбой по «шахедам» в Украине дали в 02:44 — до этого времени они пролетели центр Украины, часть уже традиционно стремились к Староконстантинову в Хмельницкой области, но были сбиты на подлете.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На ремонт туалета в Харькове выделяют миллион: ХАЦ заявил о завышенных ценах
На ремонт туалета в Харькове выделяют миллион: ХАЦ заявил о завышенных ценах
05.12.2023, 19:30
Какой будет погода на Николая в Харькове и области: прогноз на 6 декабря
Какой будет погода на Николая в Харькове и области: прогноз на 6 декабря
05.12.2023, 20:08
Главные новости Харькова 6 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 6 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба
06.12.2023, 07:07
Сегодня 6 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 декабря: какой праздник и день в истории
06.12.2023, 06:00
Вражеские дроны — на севере Харьковщины: Мельник просит не снимать работу ПВО
Вражеские дроны — на севере Харьковщины: Мельник просит не снимать работу ПВО
05.12.2023, 23:12
Генштаб — про атаку 50 «шахедов» и обстановку на фронте на Харьковщине
Генштаб — про атаку 50 «шахедов» и обстановку на фронте на Харьковщине
06.12.2023, 07:21

Новости по теме:

23:20
Главные новости Харькова 5.12: елка возле Бахмута, фронт, день волонтеров
08:50
Сбили шесть «шахедов» на Харьковщине ночью
08:38
Пожары после атаки «шахедов» на Харьковщине тушили до двух ночи — ГСЧС
08:16
Синегубов сообщил, куда ударили «шахеды» на Харьковщине (фото)
23:17
Главные новости Харькова 4.12: детсад в метро, гибель газовщиков, атака дронов

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 6 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 07:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".