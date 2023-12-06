Главные новости Харькова 6 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:07

Генштаб сообщил про восемь атак на Купянском направлении и авиаудар

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области», — проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Авиационный удар армии РФ пришелся по Ивановке.

07:00

Ночная атака «шахедов» и тревога из-за ракет

Очередная ночь в Харьковской области прошла с затяжной тревогой из-за пролета вражеских беспилотников. Сигнал тревоги раздался в 22:40. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что беспилотники — уже на территории области.

Следом об опасности предупредили Воздушные силы ВСУ.

Отбой первый раз дали в 00:12. Мониторинговые каналы сообщили о том, что есть сбития «шахедов». Однако следом через границу в Украину залетел следующий «рой» БПЛА. Повторная тревога звучала с 00:42 по 01:12. Третью — с 02:46 по 03:46 — объявили из-за ракетной опасности. Отбой по «шахедам» в Украине дали в 02:44 — до этого времени они пролетели центр Украины, часть уже традиционно стремились к Староконстантинову в Хмельницкой области, но были сбиты на подлете.