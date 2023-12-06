В подразделения харьковской МСЭК наведались следователи: что ищут – Болвинов
Правоохранители 6 декабря проводят обыски в подразделениях Харьковского областного центра медико-социальной экспертизы.
«Наша главная цель – тщательно разобраться и проверить, была ли подделка. Особое внимание уделяем делам с сомнительными диагнозами. Количество людей, получающих инвалидность, после начала полномасштабного вторжения действительно возросло. Но имеем информацию, что не все действительно болели, и все же получили инвалидность. По каждому делу будем разбираться отдельно. А мы тем временем проверим, выезжал ли человек за границу, действительно ли инвалид и не использовал ли эти документы для уклонения от службы. Планируем изъять около тысячи таких дел», – сообщает в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он также отметил, что следователи сотрудничают с ТЦК и получают от них материалы относительно уклонистов от призыва. Подобные случаи фиксируют и в Харькове, и в области.
«В Харькове 40-летний мужчина отказывался получать боевую повестку прямо в помещении центра комплектования, вел себя дерзко. А в одном из районов области 38-летний призывник сопротивлялся работникам военкомата, затем рассказывал о вымышленных медицинских справках, которые якобы должны освободить его от мобилизации. Все эти случаи мы регистрируем и расследуем», – рассказал Болвинов.
В этом году зарегистрировали 378 таких производств, почти четверть этих дел уже в суде, добавил Болвинов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: "Харківська", ищут, МСЭК, обыски, полиция, тцк, уклонисты;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 16:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители 6 декабря проводят обыски в подразделениях Харьковского областного центра медико-социальной экспертизы.".