У підрозділи харківської МСЕК “навідалися” слідчі: що шукають – Болвінов
Правоохоронці 6 грудня проводять обшуки в підрозділах Харківського обласного центру медико-соціальної експертизи.
«Наша головна мета – ретельно розібратися та перевірити, чи була підробка. Особливу увагу приділяємо тоненьким справам із сумнівними діагнозами. Кількість людей, які отримують інвалідність, після початку повномасштабного вторгнення дійсно зросла. Але маємо інформацію, що не всі насправді хворіли, та все ж отримали інвалідність. В кожній справі будемо розбиратися окремо. А ми тим часом перевіримо, чи виїжджала людина за кордон, чи дійсно є інвалідом та, чи не використала ці документи для ухиляння від служби. Плануємо вилучити близько тисячі таких справ», – повідомляє у фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Він також зазначив, що слідчі співпрацюють з ТЦК та отримують від них матеріали щодо тих, хто ухиляється від призову. Такі випадки фіксують і в Харкові, і в області.
«Так, в Харкові 40-річний чоловік відмовлявся отримувати бойову повістку прямо в приміщенні центру комплектування, поводився зухвало. А в одному з районів області 38-річний призовник чинив опір працівникам військкомату, потім розповідав про вигадані медичні довідки, які нібито мали б звільнити його від мобілізації. Всі ці випадки ми реєструємо та розслідуємо», – розповів Болвінов.
Цьогоріч зареєстрували 378 таких проваджень, майже чверть цих справ вже у суді, додав Болвінов.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці 6 грудня проводять обшуки в підрозділах Харківського обласного центру медико-соціальної експертизи.".