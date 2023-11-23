Начальниця МСЕК у Харкові сяде на п’ять років
Суд засудив керівницю однієї зі МСЕК за “заробіток” на видачі висновку людині з інвалідністю.
“У липні 2021 року до голови однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій у Харкові звернулась жінка, яка є інвалідом з дитинства ІІІ групи, з метою отримання висновку про час настання інвалідності для оформлення надалі належних їй соціальних виплат. Службовиця, усвідомлюючи, що невидача висновку про час настання інвалідності або штучне створення затримки видачі такого висновку погіршить матеріальне становище жінки, повідомила їй, що може у стислий термін видати їй висновок. Проте вона поставила умову жінці, що це буде “коштувати” 7000 грн, інакше вона взагалі не видасть вказану довідку”, – повідомили подробиці подій у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Із собою відвідувачка мала лише 2000 грн. Ця сума “вершительку доль” зі МСЕК не влаштувала: вона сказала жінці прийти ще раз і принести всю необхідну суму повністю.
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“У серпні 2021 року під час передачі грошей службова особа була затримана в порядку ст. 208 КПК України”, – зазначили прокурори.
У суді обвинувачена вдавала, ніби не розуміла, що бере хабар. Навіть заявила, що погано почувалася та не усвідомила, що за “папірці” дає їй відвідувачка. Але суд ця історія не вразила. Голову МСЕК визнали винною у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Її засудили до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади ще на три роки та конфіскацією майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 10:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд засудив керівницю однієї зі МСЕК за “заробіток” на видачі висновку людині з інвалідністю".