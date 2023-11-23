Начальница МСЭК в Харькове сядет на пять лет

Суд приговорил руководительницу одной из МСЭК за «заработок» на выдаче заключения человеку с инвалидностью.

«В июле 2021 года к председателю одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий в Харькове обратилась женщина, являющаяся инвалидом с детства ІІІ группы, с целью получения заключения о времени наступления инвалидности для оформления в дальнейшем причитающихся ей социальных выплат. Служащая, осознавая, что невыдача заключения о наступлении инвалидности или искусственное создание задержки выдачи такого вывода ухудшит материальное положение женщины, сообщила ей, что может в сжатые сроки выдать ей заключение. Однако она поставила условие женщине, что это будет стоить 7000 грн, иначе она вообще не выдаст указанную справку», — сообщили подробности событий в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

С собой у посетительницы было только 2000 грн. Эта сумма «вершительницу судеб» из МСЭК не устроила: она сказала женщине прийти еще раз и принести всю необходимую сумму целиком.

«В августе 2021 года при передаче денег должностное лицо было задержано в порядке ст. 208 УПК Украины», — отметили прокуроры.

В суде обвиняемая делала вид, будто не понимала, что берет взятку. Даже заявила, что плохо себя чувствовала и не осознала, что за «бумажки» дает ей посетительница. Но суд эта история не впечатлила. Главу МСЭК признали виновной в требовании и получении неправомерной выгоды. Ее приговорили к пяти годам тюрьмы с лишением права занимать определенные должности еще на три года и конфискацией имущества.