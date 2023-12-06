РФ 6 раз атаковала и ударила бомбами по 3 селам Харьковщины – Генштаб ВСУ
На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли села Землянки, Круглое, Охримовка, Бочково Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.
Противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Ивановки, Песчаного Харьковской области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Фиголовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, артилерія, Генштаб ЗСУ, купянское направление, миномет, обстрел, россияне, рф, село, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 20:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли села Землянки, Круглое, Охримовка, Бочково Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".