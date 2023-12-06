РФ 6 раз атаковала и ударила бомбами по 3 селам Харьковщины – Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли села Землянки, Круглое, Охримовка, Бочково Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

Противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Ивановки, Песчаного Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Фиголовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.