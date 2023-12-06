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РФ 6 раз атаковала и ударила бомбами по 3 селам Харьковщины – Генштаб ВСУ

Происшествия 20:16   06.12.2023
Оксана Якушко
РФ 6 раз атаковала и ударила бомбами по 3 селам Харьковщины – Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли села Землянки, Круглое, Охримовка, Бочково Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

Противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Ивановки, Песчаного Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Фиголовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 20:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли села Землянки, Круглое, Охримовка, Бочково Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".