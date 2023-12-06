РФ 6 разів атакувала та вдарила бомбами по 3 селах Харківщини – Генштаб ЗСУ
На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Землянки, Кругле, Охрімівка, Бочкове Харківської області, , повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.
Противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Іванівки, Піщаного Харківської області.
Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 20:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Землянки, Кругле, Охрімівка, Бочкове Харківської області, , повідомив Генштаб ЗСУ.".