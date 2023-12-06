РФ 6 разів атакувала та вдарила бомбами по 3 селах Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Землянки, Кругле, Охрімівка, Бочкове Харківської області, , повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Іванівки, Піщаного Харківської області.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове Харківської області.