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РФ 6 разів атакувала та вдарила бомбами по 3 селах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 20:16   06.12.2023
Оксана Якушко
РФ 6 разів атакувала та вдарила бомбами по 3 селах Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Землянки, Кругле, Охрімівка, Бочкове Харківської області, , повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Іванівки, Піщаного Харківської області.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 20:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Землянки, Кругле, Охрімівка, Бочкове Харківської області, , повідомив Генштаб ЗСУ.".