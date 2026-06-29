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ISW заявив про просування окупантів на Харківщині (мапа)

Фронт 07:28   29.06.2026
Оксана Горун
ISW заявив про просування окупантів на Харківщині (мапа) Мапа: ISW

Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на неназване українське джерело, поінформував про російські війська у Петропавлівці, Курилівці та Піщаному.

“Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Куп’янська. Джерело, що повідомляє про діяльність Західного угруповання російських сил, 28 червня заявило, що російські війська очистили Петропавлівку (на схід від Куп’янська) та Курилівку (на південний схід від Куп’янська), що вказує на те, що свідчить про те, що українські війська більше не утримують позицій у Петропавлівці, Курилівці та Піщаному (на схід від Курилівки)”, – написали аналітики в актуальному огляді.

Зазначимо, на мапі українського проєкту DeepState з перерахованих ISW населених пунктів тільки Піщане позначено як таке, що знаходиться в зоні контролю РФ. Курилівка – у “сірій” зоні, Петропавлівка – частково під контролем Сил оборони, частково – у “сірій” зоні.

Куп'янський напрямок DeepState 29 червня 2026
Мапа: DeepState

Також в ISW поінформували, що своїх штурмовиків на Куп’янському напрямку росіяни забезпечують за допомогою FPV-дронів.

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“Заступник командира української роти безпілотних систем, що діє на Куп’янському напрямку, повідомив, що російські війська використовують FPV-дрони для постачання своїх військ та не можуть використовувати безпілотні наземні транспортні засоби (БНТС) поблизу річки Оскіл. Заступник командира заявив, що FPV-дрони можуть нести обмежене корисне навантаження, тому можуть постачати лише невелику кількість піхотинців за раз і повинні здійснювати кілька польотів”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Якихось російських просувань на півночі Харківської області та Борівському напрямку не фіксували.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 07:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на неназване українське джерело, поінформував про російські війська у Петропавлівці, Курилівці та Піщаному".