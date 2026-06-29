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ISW заявил о продвижении оккупантов на Харьковщине (карта)

Фронт 07:28   29.06.2026
Оксана Горун
ISW заявил о продвижении оккупантов на Харьковщине (карта) Карта: ISW

Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на неназванный украинский источник, проинформировал о российских войсках в Петропавловке, Куриловке и Песчаном.

«Российские войска недавно продвинулись в направлении Купянска. Источник, сообщающий о деятельности Западной группировки российских сил, 28 июня заявил, что российские войска очистили Петропавловку (к востоку от Купянска) и Куриловку (к юго-востоку от Купянска), что указывает на то, что украинские силы больше не занимают позиции в Петропавловке, Куриловке или Песчаном (к востоку от Куриловки)», — написали аналитики в актуальном обзоре.

Отметим, на карте украинского проекта DeepState из перечисленных ISW населенных пунктов только Песчаное обозначено как находящееся в зоне контроля РФ. Куриловка — в «серой» зоне, Петропавловка — частично под контролем Сил обороны, частично — в «серой» зоне.

Купянское направление DeepState 29 июня 2026
Иллюстрация: карта DeepState

Также в ISW проинформировали, что своих штурмовиков на Купянском направлении россияне снабжают с помощью FPV-дронов.

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«Заместитель командира украинской роты беспилотных систем, действующей в Купянском направлении, сообщил, что российские войска используют FPV-дроны для снабжения своих войск и не могут использовать беспилотные наземные транспортные средства (БНТС) вблизи реки Оскол. Заместитель командира заявил, что FPV-дроны могут нести ограниченную полезную нагрузку, поэтому могут снабжать лишь небольшое количество пехотинцев за раз и должны совершать несколько полетов», — отметили в Институте изучения войны.

Каких-либо российских продвижений на севере Харьковской области и Боровском направлении не зафиксировали.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 07:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на неназванный украинский источник, проинформировал о российских войсках в Петропавловке, Куриловке и Песчаном".