ISW заявил о продвижении оккупантов на Харьковщине (карта)

Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на неназванный украинский источник, проинформировал о российских войсках в Петропавловке, Куриловке и Песчаном.

«Российские войска недавно продвинулись в направлении Купянска. Источник, сообщающий о деятельности Западной группировки российских сил, 28 июня заявил, что российские войска очистили Петропавловку (к востоку от Купянска) и Куриловку (к юго-востоку от Купянска), что указывает на то, что украинские силы больше не занимают позиции в Петропавловке, Куриловке или Песчаном (к востоку от Куриловки)», — написали аналитики в актуальном обзоре.

Отметим, на карте украинского проекта DeepState из перечисленных ISW населенных пунктов только Песчаное обозначено как находящееся в зоне контроля РФ. Куриловка — в «серой» зоне, Петропавловка — частично под контролем Сил обороны, частично — в «серой» зоне.

Также в ISW проинформировали, что своих штурмовиков на Купянском направлении россияне снабжают с помощью FPV-дронов.

«Заместитель командира украинской роты беспилотных систем, действующей в Купянском направлении, сообщил, что российские войска используют FPV-дроны для снабжения своих войск и не могут использовать беспилотные наземные транспортные средства (БНТС) вблизи реки Оскол. Заместитель командира заявил, что FPV-дроны могут нести ограниченную полезную нагрузку, поэтому могут снабжать лишь небольшое количество пехотинцев за раз и должны совершать несколько полетов», — отметили в Институте изучения войны.

Каких-либо российских продвижений на севере Харьковской области и Боровском направлении не зафиксировали.