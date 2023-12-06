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Россияне утром обстреляли Харьковщину: пострадали две женщины – Синегубов

Происшествия 12:24   06.12.2023
Виктория Яковенко
Россияне утром обстреляли Харьковщину: пострадали две женщины – Синегубов

Утром армия РФ ударила по селу Подолы Купянского района, а также по поселку Казачья Лопань, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Около 09:30 в результате вражеского обстрела села Подолы получили ранения две местные жительницы. Одну из пострадавших госпитализировали, другой оказали помощь на месте.

По поселку Казачья Лопань россияне ударили в 10:05. Пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала, отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 12:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром армия РФ ударила по селу Подолы Купянского района, а также по поселку Казачья Лопань, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".