Россияне утром обстреляли Харьковщину: пострадали две женщины – Синегубов
Утром армия РФ ударила по селу Подолы Купянского района, а также по поселку Казачья Лопань, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Около 09:30 в результате вражеского обстрела села Подолы получили ранения две местные жительницы. Одну из пострадавших госпитализировали, другой оказали помощь на месте.
По поселку Казачья Лопань россияне ударили в 10:05. Пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала, отметил Синегубов.
Читайте также: Ночью над Харьковщиной сбили пять «шахедов»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: казачья, Лопань, обстрел, подолы, пострадали, синєгубов, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне утром обстреляли Харьковщину: пострадали две женщины – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 12:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром армия РФ ударила по селу Подолы Купянского района, а также по поселку Казачья Лопань, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".