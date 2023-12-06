Россияне утром обстреляли Харьковщину: пострадали две женщины – Синегубов

Утром армия РФ ударила по селу Подолы Купянского района, а также по поселку Казачья Лопань, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Около 09:30 в результате вражеского обстрела села Подолы получили ранения две местные жительницы. Одну из пострадавших госпитализировали, другой оказали помощь на месте.

По поселку Казачья Лопань россияне ударили в 10:05. Пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала, отметил Синегубов.