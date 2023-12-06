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Росіяни вранці обстріляли Харківщину: постраждали дві жінки – Синєгубов

Події 12:24   06.12.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни вранці обстріляли Харківщину: постраждали дві жінки – Синєгубов

Вранці армія РФ вдарила по селу Подоли Куп’янського району, а також по селищу Козача Лопань, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 09:30 в результаті ворожого обстрілу села Подоли отримали поранення дві місцеві жительки. Одну з постраждалих шпиталізували, іншій – надали допомогу на місці.

По селищу Козача Лопань росіяни вдарили о 10:05. Наразі інформація про постраждалих та руйнування не надходила, зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 12:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці армія РФ вдарила по селу Подоли Куп’янського району, а також по селищу Козача Лопань, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".