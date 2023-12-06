Росіяни вранці обстріляли Харківщину: постраждали дві жінки – Синєгубов
Вранці армія РФ вдарила по селу Подоли Куп’янського району, а також по селищу Козача Лопань, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Близько 09:30 в результаті ворожого обстрілу села Подоли отримали поранення дві місцеві жительки. Одну з постраждалих шпиталізували, іншій – надали допомогу на місці.
По селищу Козача Лопань росіяни вдарили о 10:05. Наразі інформація про постраждалих та руйнування не надходила, зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: казачья, Лопань, обстріл, подолы, пострадали, синєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 12:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці армія РФ вдарила по селу Подоли Куп’янського району, а також по селищу Козача Лопань, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".