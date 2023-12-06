Росіяни вранці обстріляли Харківщину: постраждали дві жінки – Синєгубов

Вранці армія РФ вдарила по селу Подоли Куп’янського району, а також по селищу Козача Лопань, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 09:30 в результаті ворожого обстрілу села Подоли отримали поранення дві місцеві жительки. Одну з постраждалих шпиталізували, іншій – надали допомогу на місці.

По селищу Козача Лопань росіяни вдарили о 10:05. Наразі інформація про постраждалих та руйнування не надходила, зазначив Синєгубов.