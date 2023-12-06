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Вночі над Харківщиною збили п’ять “шахедів”

Події 11:56   06.12.2023
Оксана Горун
Вночі над Харківщиною збили п’ять “шахедів” Ілюстративне фото

Про успішне полювання на ворожих “шахедів” повідомило Повітряне командування “Схід”.

“Вночі у зоні відповідальності Повітряного командування “Схід” у взаємодії з підрозділами Сухопутних військ знищено 10 ударних БПЛА противника. З них: 5 – Харківська область, 4 – Дніпропетровська та 1 – Запорізька”, – поінформували захисники українського неба.

Декілька “шахедів” все ж таки прорвалися до цілей на Харківщині. За інформацією ХОВА, “прильоти” є в Липцях – по приватному будинку та критичній інфраструктурі. Без газу залишився 621 абонент в області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 11:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успішне полювання на ворожих “шахедів” повідомило Повітряне командування “Схід”".