Вночі над Харківщиною збили п’ять “шахедів”

Про успішне полювання на ворожих “шахедів” повідомило Повітряне командування “Схід”.

“Вночі у зоні відповідальності Повітряного командування “Схід” у взаємодії з підрозділами Сухопутних військ знищено 10 ударних БПЛА противника. З них: 5 – Харківська область, 4 – Дніпропетровська та 1 – Запорізька”, – поінформували захисники українського неба.

Декілька “шахедів” все ж таки прорвалися до цілей на Харківщині. За інформацією ХОВА, “прильоти” є в Липцях – по приватному будинку та критичній інфраструктурі. Без газу залишився 621 абонент в області.