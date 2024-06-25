На Харківському напрямку збили сім російських БПЛА-розвідників – ПС ЗСУ
Повітряне командування “Схід” повідомило, що за добу на Харківському напрямку знищили три безпілотники “SuperCam” та ще чотири, тип яких встановлюють.
“Упродовж минулої доби 25 червня 2024 року на Харківському напрямку підрозділами Повітряного командування “Схід” збито сім розвідників: чотири БПЛА (тип уточнюється) та три БПЛА “SuperCam”, – поінформували на сторінці командування у фейсбуці.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 09:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряне командування “Схід” повідомило, що за добу на Харківському напрямку знищили три безпілотники “SuperCam” та ще чотири, тип яких встановлюють".