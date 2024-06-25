Live
  • Вт 25.06.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.52

На Харківському напрямку збили сім російських БПЛА-розвідників – ПС ЗСУ

Події 09:38   25.06.2024
Оксана Горун
На Харківському напрямку збили сім російських БПЛА-розвідників – ПС ЗСУ

Повітряне командування “Схід” повідомило, що за добу на Харківському напрямку знищили три безпілотники “SuperCam” та ще чотири, тип яких встановлюють.

“Упродовж минулої доби 25 червня 2024 року на Харківському напрямку підрозділами Повітряного командування “Схід” збито сім розвідників: чотири БПЛА (тип уточнюється) та три БПЛА “SuperCam”, – поінформували на сторінці командування у фейсбуці.

Читайте також: Вночі росіяни обстріляли Харків, Люботин та Вільшани — Синєгубов

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові удар по житловій забудові одного з найбільших районів – Терехов
У Харкові удар по житловій забудові одного з найбільших районів – Терехов
25.06.2024, 10:33
Втрачаємо 1-2 навчальні заклади на добу, прилетіло 43 КАБа – ХОВА
Втрачаємо 1-2 навчальні заклади на добу, прилетіло 43 КАБа – ХОВА
25.06.2024, 10:19
У Харкові “прильоти” – Терехов та Синєгубов про вибухи
У Харкові “прильоти” – Терехов та Синєгубов про вибухи
25.06.2024, 10:07
Головні новини Харкова 25 червня: вибухи, змінився графік відключень
Головні новини Харкова 25 червня: вибухи, змінився графік відключень
25.06.2024, 10:14
Графік відключення електрики в Харківській області розширять – обленерго
Графік відключення електрики в Харківській області розширять – обленерго
25.06.2024, 09:43
Вночі росіяни обстріляли Харків, Люботин та Вільшани – Синєгубов
Вночі росіяни обстріляли Харків, Люботин та Вільшани – Синєгубов
25.06.2024, 08:37

Новини за темою:

14:32
Дрони та високі технології. Як війна в Україні змінила світовий ринок зброї
21:26
Перехожого поранено. Росіяни вдарили FPV-дронами по Куп’янську
14:53
Прикордонники показали, як спалюють ворожу техніку у Вовчанську (відео)
16:11
Дрон РФ атакував авто у Козачій Лопані: постраждали дві жінки
12:17
10 «шахедів» атакували Харківщину вночі, під ударом – чергова база відпочинку

Ви читали новину: «На Харківському напрямку збили сім російських БПЛА-розвідників – ПС ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 09:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряне командування “Схід” повідомило, що за добу на Харківському напрямку знищили три безпілотники “SuperCam” та ще чотири, тип яких встановлюють".