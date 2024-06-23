За добу на Харківському напрямку збили сім БПЛА-розвідників РФ

Повітряне командування “Схід” повідомило про знищення російських “ZALA”, “SuperCam” та “орланів” на Харківському напрямку.

“Упродовж минулої доби 22 червня 2024 року протиповітряною обороною сходу України знищено сім розвідувальних безпілотників на Харківському напрямку: 3 “ZALA”, 2 “SuperCam”, 2 “Орлан-10”, — поінформували на сторінці ПК “Схід” у фейсбуці