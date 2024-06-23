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За добу на Харківському напрямку збили сім БПЛА-розвідників РФ

Події 10:00   23.06.2024
Оксана Горун
За добу на Харківському напрямку збили сім БПЛА-розвідників РФ

Повітряне командування “Схід” повідомило про знищення російських “ZALA”, “SuperCam” та “орланів” на Харківському напрямку.

“Упродовж минулої доби 22 червня 2024 року протиповітряною обороною сходу України знищено сім розвідувальних безпілотників на Харківському напрямку: 3 “ZALA”, 2 “SuperCam”, 2 “Орлан-10”, — поінформували на сторінці ПК “Схід” у фейсбуці

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряне командування “Схід” повідомило про знищення російських “ZALA”, “SuperCam” та “орланів” на Харківському напрямку".