Live
  • Ср 06.12.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.66
  • EUR 39.65

Ночью над Харьковщиной сбили пять «шахедов»

Происшествия 11:56   06.12.2023
Оксана Горун
Ночью над Харьковщиной сбили пять «шахедов» Фото: иллюстративное

Об успешной охоте на вражеских «шахедов» сообщило Воздушное командование «Схід».

«Ночью в зоне ответственности Воздушного командования «Схід» во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск уничтожено 10 ударных БПЛА противника. Из них: 5 – Харьковская область, 4 – Днепропетровская и 1 – Запорожская», — проинформировали защитники украинского неба.

Несколько «шахедов» все же прорвались к целям на Харьковщине. По информации ХОВА, «прилеты» есть в Липцах — по частному дому и критической инфраструктуре. Без газа остался 621 абонент в области.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Релокация бизнеса: сколько предприятий вернулись на Харьковщину — официально
Релокация бизнеса: сколько предприятий вернулись на Харьковщину — официально
06.12.2023, 08:35
Главные новости Харькова 6 декабря: атака «шахедов», села без света и газа
Главные новости Харькова 6 декабря: атака «шахедов», села без света и газа
06.12.2023, 11:41
Какие заводы в Харькове больше всего пострадали от обстрелов — данные ХОВА
Какие заводы в Харькове больше всего пострадали от обстрелов — данные ХОВА
06.12.2023, 07:57
«Иди за мной»: на Харьковщине вынесли приговор россиянину в резонансном деле
«Иди за мной»: на Харьковщине вынесли приговор россиянину в резонансном деле
06.12.2023, 11:19
Торжеств не будет: главную елку Харькова в метро зажгли без помпы
Торжеств не будет: главную елку Харькова в метро зажгли без помпы
06.12.2023, 11:00
Ночью над Харьковщиной сбили пять «шахедов»
Ночью над Харьковщиной сбили пять «шахедов»
06.12.2023, 11:56

Новости по теме:

11:41
Главные новости Харькова 6 декабря: атака «шахедов», села без света и газа
08:15
«Шахеды» повредили критическую инфраструктуру на Харьковщине — Синегубов
23:20
Главные новости Харькова 5.12: елка возле Бахмута, фронт, день волонтеров
08:50
Сбили шесть «шахедов» на Харьковщине ночью
08:38
Пожары после атаки «шахедов» на Харьковщине тушили до двух ночи — ГСЧС

Вы читали новость: «Ночью над Харьковщиной сбили пять «шахедов»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 11:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успешной охоте на вражеских «шахедов» сообщило Воздушное командование «Схід»".