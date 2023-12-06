Ночью над Харьковщиной сбили пять «шахедов»
Фото: иллюстративное
Об успешной охоте на вражеских «шахедов» сообщило Воздушное командование «Схід».
«Ночью в зоне ответственности Воздушного командования «Схід» во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск уничтожено 10 ударных БПЛА противника. Из них: 5 – Харьковская область, 4 – Днепропетровская и 1 – Запорожская», — проинформировали защитники украинского неба.
Несколько «шахедов» все же прорвались к целям на Харьковщине. По информации ХОВА, «прилеты» есть в Липцах — по частному дому и критической инфраструктуре. Без газа остался 621 абонент в области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, ОК "Схід", пво, сбили;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 11:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успешной охоте на вражеских «шахедов» сообщило Воздушное командование «Схід»".