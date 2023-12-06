Ночью над Харьковщиной сбили пять «шахедов»

Об успешной охоте на вражеских «шахедов» сообщило Воздушное командование «Схід».

«Ночью в зоне ответственности Воздушного командования «Схід» во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск уничтожено 10 ударных БПЛА противника. Из них: 5 – Харьковская область, 4 – Днепропетровская и 1 – Запорожская», — проинформировали защитники украинского неба.

Несколько «шахедов» все же прорвались к целям на Харьковщине. По информации ХОВА, «прилеты» есть в Липцах — по частному дому и критической инфраструктуре. Без газа остался 621 абонент в области.