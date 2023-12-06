Головні новини Харкова 6 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:07
Генштаб повідомив про вісім атак на Куп’янському напрямку та авіаудар
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області”, – поінформував Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.
Авіаційний удар армії РФ припав по Іванівці.
07:00
Нічна атака “шахедів” та тривога через ракети
Чергова ніч на Харківщині пройшла із затяжною тривогою через проліт ворожих безпілотників. Сигнал тривоги пролунав о 22:40. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що безпілотники – вже на території області.
Слідом про небезпеку попередили Повітряні сили ЗСУ.
Відбій вперше дали о 00:12. Моніторингові канали повідомили про те, що є збиття “шахедів”. Проте слідом через кордон до України залетів наступний “рій” БПЛА. Повторна тривога звучала з 00:42 до 01:12. Третю – з 02:46 до 03:46 – оголосили через ракетну небезпеку. Відбій по “шахедах” в Україні дали о 02:44 – до цього часу вони пролетіли центр України, частина вже традиційно прагнула досягти Старокостянтинова в Хмельницькій області, але була збита на підльоті.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 07:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".