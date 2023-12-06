Live
  • Ср 06.12.2023
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.66
  • EUR 39.65

Головні новини Харкова 6 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:07   06.12.2023
Оксана Горун
Головні новини Харкова 6 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу Фото: Олена Нагорна

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:07

Генштаб повідомив про вісім атак на Куп’янському напрямку та авіаудар

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області”, – поінформував Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

Авіаційний удар армії РФ припав по Іванівці.

07:00

Нічна атака “шахедів” та тривога через ракети

Чергова ніч на Харківщині пройшла із затяжною тривогою через проліт ворожих безпілотників. Сигнал тривоги пролунав о 22:40. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що безпілотники – вже на території області.

Слідом про небезпеку попередили  Повітряні сили ЗСУ.

Відбій вперше дали о 00:12. Моніторингові канали повідомили про те, що є збиття “шахедів”. Проте слідом через кордон до України залетів наступний “рій” БПЛА. Повторна тривога звучала з 00:42 до 01:12. Третю – з 02:46 до 03:46 – оголосили через ракетну небезпеку. Відбій по “шахедах” в Україні дали о 02:44 – до цього часу вони пролетіли центр України, частина вже традиційно прагнула досягти Старокостянтинова в Хмельницькій області, але була збита на підльоті.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 6 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 6 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу
06.12.2023, 07:07
На Салтівці чоловік погорів на “закладці” на очах у копів (фото)
На Салтівці чоловік погорів на “закладці” на очах у копів (фото)
05.12.2023, 21:23
Сьогодні 6 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 грудня: яке свято та день в історії
06.12.2023, 06:00
Ворожі дрони – на півночі Харківщини: Мельник просить не знімати роботу ППО
Ворожі дрони – на півночі Харківщини: Мельник просить не знімати роботу ППО
05.12.2023, 23:12
Дрон РФ на Куп’янському напрямку тепер працюватиме проти окупантів (фото)
Дрон РФ на Куп’янському напрямку тепер працюватиме проти окупантів (фото)
05.12.2023, 21:51
Що зробили волонтери Харківщини для фронту та жителів – у цифрах (відео)
Що зробили волонтери Харківщини для фронту та жителів – у цифрах (відео)
05.12.2023, 20:54

Новини за темою:

23:20
Головні новини Харкова 5.12: ялинка біля Бахмута, фронт, день волонтерів
08:50
Збили шість “шахедів” над Харківщиною вночі
08:38
Пожежі після атаки “шахедів” на Харківщині гасили до другої ночі – ДСНС
08:16
Синєгубов повідомив, куди вдарили “шахеди” на Харківщині (фото)
23:17
Головні новини Харкова 4.12: дитсадок в метро, загибель газівників, атака БпЛА

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 6 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 07:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".