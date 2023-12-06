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“Йди за мною”: на Харківщині винесли вирок росіянину в резонансній справі

Події 11:19   06.12.2023
Оксана Горун
“Йди за мною”: на Харківщині винесли вирок росіянину в резонансній справі

Розстріл окупантами цивільної машини на Харківщині став відомим на всю країну завдяки чудовому порятунку постраждалих – подружню пару врятував дрон від ЗСУ із запискою “Йди за мною”.

Слідчі по крихтах відновили всі події тих днів, визначили військовослужбовця РФ, який здійснив цей обстріл, і довели його провину в суді.

“6 грудня за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 26-річного російського військовослужбовця за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, а також віддання наказу про вчинення таких дій, поєднаного з закінченим замахом на умисне вбивство, вчиненого за попередньою змовою групою осіб”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Винний – мешканець Москви Клим Кержаєв.

Росіянина визнали винним у вбивстві мирних на Харківщині

За даними прокурорів, він – старший лейтенант, командир 1-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону БТГр 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ (в/ч 31134). Заочно суд засудив його до 15 років позбавлення волі.

Вирок ухвалив Красноградський райсуд Харківської області.

Нагадаємо, під вогонь армії в районі Ізюма потрапила подружня пара, яка на своєму легковику “Mazda” їхала трасою до Бахмута – вивозити батьків. Чоловік зазнав тяжких поранень, а жінку з місця трагедії на позиції ЗСУ вивів український дрон, який запустили воїни 93 ОМБр “Холодний Яр”.

Подружню пару врятував дрон ЗСУ

Росіяни кинули постраждалого громадянського на узбіччі, вирішивши, що він мертвий, так чоловік пролежав 30 годин непритомний, а потім прийшов до тями та теж зміг дістатися до позицій захисників України.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 11:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розстріл окупантами цивільної машини на Харківщині став відомим на всю країну завдяки чудовому порятунку постраждалих – подружню пару врятував дрон від ЗСУ із запискою “Йди за мною”".