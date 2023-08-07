“Йди за мною”: до суду передали гучну справу про розстріл цивільних

Справа, яка запам’яталася всім порятунком цивільних українським дроном із запискою “Йди за мною”, вже в суді. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці.

“Під вогонь армії рф подружжя потрапило на своєму автомобілі прямо на трасі – їхали до Бахмуту, вивозити батьків. Врятувати життя цієї пари змогли українські військові – за допомогою дрону вказали безпечний маршрут. На безпілотник встигли повісити папірець з фразою “Йди за мною” та провели через мінне поле. А ми – змогли не лише зібрати докази цього страшного злочину російських військових, а й встановили виконавця“, – нагадав обставини справи Болвінов.

Він зазначив, що обвинувачений у розстрілі цивільних російський військовий Клим Кержаєв знає про суд над ним в Україні.

“Сам Кержаєв – у міжнародному розшуку, поки переховується в Росії. Він знає, що його судитимуть за цей злочин. Покарання – довічне позбавлення волі”, – повідомив начальник Слідчого управління ГУНП.

Він також зазначив, що встановити підозрюваного змогли завдяки аудіоперехопленню переговорів окупантів. А для того, щоб зібрати докази провини Кержаєва, старша слідча у справі Яна Цигічко їздила до Львова – допитувати військовополоненого.

“ГУР допоміг нам встановити військовополоненого, який служив в одній військовій частині з підозрюваним, – цитує розповідь Цигічко Болвінов. – І ми поїхали до Львова з моїм колегою, допитали його, провели огляди по фотознімках, провели впізнання по голосу, які підтвердили, що це саме ця особа розмовляє. Свідок-військовополонений підтвердив, що це Клим, і ми далі стали здійснювати негласні слідчі дії, щоби встановити цю особу”.

Старша слідча зізналася: була шокована обставинами справи.

“Я була дійсно шокована. Дуже була рада, що потерпілий вижив, хоча це тридцять годин без тями, це неможливо! Я йому потім казала – як під Богом ходите, і прізвище у нього Богомаз. І мене це шокувало насправді, бо зрозуміло було, що це цивільні люди, і їх обстрілювали не один раз, а два рази. Страшно, що на нашій землі знаходяться такі люди й вони з війною до нас прийшли”, – зазначила слідча.

Обвинувальний акт у гучній справі – вже в суді, повідомив Болвінов.