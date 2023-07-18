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Окупантові з “ЛНР”, який воював на Харківщині, повідомили про підозру

Суспільство 10:30   18.07.2023
Оксана Горун
Окупантові з “ЛНР”, який воював на Харківщині, повідомили про підозру Фото:СБУ

СБУ з’ясувала особу одного із загарбників, який брав участь у бойових діях на Харківщині.

Зловмисником виявився 35-річний уродженець м. Луганськ, який ще у 2014 році добровільно почав приймати участь у терористичній організації ЛНР. У 2014 році чоловік приєднався до лав «народної міліції», де займав посаду оперуповноваженого, а на початку повномасштабного вторгнення допомагав окупантам у війні проти України. Разом з російськими загарбниками він брав участь у бойових діях проти українських військ на Харківському напрямку“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За інформацією СБУ, окупант перебував в Ізюмі протягом кількох місяців і активно допомагав “русскому миру”. Зокрема, набирав колаборантів у “народну міліцію”, видавав їм форму та зброю. А також розпоряджався вилучати у цивільних особисті автомобілі, нібито для використання їх у “службових” цілях.

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Після деокупації регіону зловмисник втік до тимчасово окупованих територій, де переховується від правосуддя“, – зазначив Абдула.

Про підозру в участі у діяльності непередбачених законом збройних формувань бойовику так званої ЛНР повідомили заочно.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 10:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ з’ясувала особу одного із загарбників, який брав участь у бойових діях на Харківщині".