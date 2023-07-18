Окупантові з “ЛНР”, який воював на Харківщині, повідомили про підозру
СБУ з’ясувала особу одного із загарбників, який брав участь у бойових діях на Харківщині.
“Зловмисником виявився 35-річний уродженець м. Луганськ, який ще у 2014 році добровільно почав приймати участь у терористичній організації “ЛНР“. У 2014 році чоловік приєднався до лав «народної міліції», де займав посаду “оперуповноваженого“, а на початку повномасштабного вторгнення допомагав окупантам у війні проти України. Разом з російськими загарбниками він брав участь у бойових діях проти українських військ на Харківському напрямку“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За інформацією СБУ, окупант перебував в Ізюмі протягом кількох місяців і активно допомагав “русскому миру”. Зокрема, набирав колаборантів у “народну міліцію”, видавав їм форму та зброю. А також розпоряджався вилучати у цивільних особисті автомобілі, нібито для використання їх у “службових” цілях.
Читайте також: Тягнув за волосся та зґвалтував: на Харківщині встановили особу окупанта
“Після деокупації регіону зловмисник втік до тимчасово окупованих територій, де переховується від правосуддя“, – зазначив Абдула.
Про підозру в участі у діяльності непередбачених законом збройних формувань бойовику так званої ЛНР повідомили заочно.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Окупантові з “ЛНР”, який воював на Харківщині, повідомили про підозру»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ з’ясувала особу одного із загарбників, який брав участь у бойових діях на Харківщині".