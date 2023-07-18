Окупантові з “ЛНР”, який воював на Харківщині, повідомили про підозру

СБУ з’ясувала особу одного із загарбників, який брав участь у бойових діях на Харківщині.

“Зловмисником виявився 35-річний уродженець м. Луганськ, який ще у 2014 році добровільно почав приймати участь у терористичній організації “ЛНР“. У 2014 році чоловік приєднався до лав «народної міліції», де займав посаду “оперуповноваженого“, а на початку повномасштабного вторгнення допомагав окупантам у війні проти України. Разом з російськими загарбниками він брав участь у бойових діях проти українських військ на Харківському напрямку“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За інформацією СБУ, окупант перебував в Ізюмі протягом кількох місяців і активно допомагав “русскому миру”. Зокрема, набирав колаборантів у “народну міліцію”, видавав їм форму та зброю. А також розпоряджався вилучати у цивільних особисті автомобілі, нібито для використання їх у “службових” цілях.

“Після деокупації регіону зловмисник втік до тимчасово окупованих територій, де переховується від правосуддя“, – зазначив Абдула.

Про підозру в участі у діяльності непередбачених законом збройних формувань бойовику так званої ЛНР повідомили заочно.