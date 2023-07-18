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Оккупанту из «ЛНР», воевавшему на Харьковщине, сообщили о подозрении

Общество 10:30   18.07.2023
Оксана Горун
Оккупанту из «ЛНР», воевавшему на Харьковщине, сообщили о подозрении Фото: СБУ

СБУ выяснила личность одного из захватчиков, который принимал участие в боевых действиях на Харьковщине.

«Злоумышленником оказался 35-летний уроженец Луганска, который еще в 2014 году добровольно начал принимать участие в террористической организации «ЛНР». В 2014 году мужчина присоединился к рядам «народной милиции», где занимал должность «оперуполномоченного», а в начале полномасштабного вторжения помогал оккупантам в войне против Украины. Вместе с российскими захватчиками он принимал участие в боевых действиях против украинских войск в Харьковском направлении», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По информации СБУ, оккупант находился в Изюме в течение нескольких месяцев и активно помогал «русскому миру». В частности, набирал коллаборантов в «народную милицию», выдавал им форму и оружие. А также распоряжался изымать у гражданских личные автомобили, якобы для использования их в «служебных» целях.

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«После деоккупации региона злоумышленник скрылся на временно оккупированных территориях, где скрывается от правосудия», — отметил Абдула.

О подозрении в участии в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований боевику так называемой «ЛНР» сообщили заочно.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 10:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ выяснила личность одного из захватчиков, который принимал участие в боевых действиях на Харьковщине".