Оккупанту из «ЛНР», воевавшему на Харьковщине, сообщили о подозрении
СБУ выяснила личность одного из захватчиков, который принимал участие в боевых действиях на Харьковщине.
«Злоумышленником оказался 35-летний уроженец Луганска, который еще в 2014 году добровольно начал принимать участие в террористической организации «ЛНР». В 2014 году мужчина присоединился к рядам «народной милиции», где занимал должность «оперуполномоченного», а в начале полномасштабного вторжения помогал оккупантам в войне против Украины. Вместе с российскими захватчиками он принимал участие в боевых действиях против украинских войск в Харьковском направлении», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По информации СБУ, оккупант находился в Изюме в течение нескольких месяцев и активно помогал «русскому миру». В частности, набирал коллаборантов в «народную милицию», выдавал им форму и оружие. А также распоряжался изымать у гражданских личные автомобили, якобы для использования их в «служебных» целях.
Читайте также: Тянул за волосы и изнасиловал: на Харьковщине установили личность оккупанта
«После деоккупации региона злоумышленник скрылся на временно оккупированных территориях, где скрывается от правосудия», — отметил Абдула.
О подозрении в участии в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований боевику так называемой «ЛНР» сообщили заочно.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Оккупанту из «ЛНР», воевавшему на Харьковщине, сообщили о подозрении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 10:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ выяснила личность одного из захватчиков, который принимал участие в боевых действиях на Харьковщине".