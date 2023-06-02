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Тянул за волосы и изнасиловал: на Харьковщине установили личность оккупанта

Происшествия 13:30   02.06.2023
Виктория Яковенко
Тянул за волосы и изнасиловал: на Харьковщине установили личность оккупанта Фото: Владислав Абдула

Правоохранители разоблачили очередного российского преступника, который совершал сексуальное насилие над молодой женщиной и избил ее мужа.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, преступником оказался Андрей Бублев, входящий в состав 202-го стрелкового полка мобилизационного резерва 2 армейского корпуса «ЛНР».

Летом прошлого года на Изюмщине злоумышленник остановил автомобиль, где ехала супружеская пара, под предлогом нарушения комендантского часа. Он предложил им приобрести горючее, понимая при этом, что в результате оккупации местное население лишено такой возможности.

Чтобы забрать горючее, пара приехала к временному месту жительства преступника, где угрожая расстрелом, он заставил их остаться.

Находясь сзади, российский военный ударил мужчину автоматом, в результате чего он потерял сознание и упал у подвала, рассказали в прокуратуре.

Воспользовавшись моментом, когда подозреваемый отвлекся, женщина побежала в сторону ворот и пыталась спрятаться за автомобилем. Однако русский военный заметил ее, схватил за волосы и потащил по земле в дом. Сначала подозреваемый приказал женщине раздеться, снял с себя одежду и начал совершать сексуальное насилие по отношению к ней. Потерпевшая просила оккупанта прекратить трогать ее. Подозреваемый разозлился и сказал, что если она будет сопротивляться, он расстреляет ее мужа.

В это время муж потерпевшей пришел в себя и пошел искать жену. Он зашел в дом и помешал российскому военному доказать попытку изнасилования до завершения, добавили правоохранители.

Подозреваемый разозлился еще больше и приказал супругам немедленно уйти из дома.

Оккупанту заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 13:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили очередного российского преступника, который совершал сексуальное насилие над молодой женщиной и избил ее мужа.".