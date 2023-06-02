Тягнув за волосся та зґвалтував: на Харківщині встановили особу окупанта

Правоохоронці викрили чергового російського злочинця, який чинив сексуальне насилля над молодою жінкою та побив її чоловіка.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, злочинцем виявився Андрій Бублєв, який входить до складу 202-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 2 армійського корпусу ЛНР.

Влітку минулого року на Ізюмщині зловмисник зупинив автомобіль, де їхала подружня пара, під приводом порушення ними комендантської години. Він запропонував їм придбати пальне, розуміючи при цьому, що внаслідок окупації місцеве населення позбавлене такої можливості.

Щоб забрати пальне пара приїхала до тимчасового місця проживання злочинця, де погрожуючи розстрілом, він змусив їх залишитись.

Перебуваючи позаду, російський військовий вдарив чоловіка прикладом автоматичної зброї, внаслідок чого він втратив свідомість та впав біля підвалу, розповіли в прокуратурі.

Скориставшись моментом, коли підозрюваний відволікся, жінка побігла в сторону воріт та намагалася сховатися за автомобілем. Проте російський військовий помітив її, схопив за волосся та потягнув по землі до будинку. Спочатку підозрюваний наказав жінці роздягнутись, зняв з себе одяг та почав чинити сексуальне насильство щодо неї. Потерпіла просила окупанта припинити чіпати її. Підозрюваний розлютився та сказав, що якщо вона буде чинити опір, він розстріляє її чоловіка.

У цей час чоловік потерпілої прийшов до тями та пішов шукати дружину. Він зайшов до будинку та завадив російському військовому довести спробу зґвалтування до завершення, додали правоохоронці.

Підозрюваний розлютився ще більше та наказав подружжю негайно піти з будинку .

Окупанту заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ).