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«Иди за мной»: в суд передали громкое дело о расстреле гражданских

Общество 11:34   07.08.2023
Оксана Горун
«Иди за мной»: в суд передали громкое дело о расстреле гражданских Фото: fecebook Сергея Болвинова

Дело, которое запомнилось всем спасением гражданских украинским дроном с запиской «Иди за мной», — уже в суде. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил подробности.

«Под огонь армии РФ супруги попали на своем автомобиле прямо на трассе – ехали в Бахмут, вывозить родителей. Спасти жизнь этой пары смогли украинские военные – с помощью дрона указали безопасный маршрут. На беспилотник успели повесить бумажку с фразой «Иди за мной» и провели через минное поле.
А мы смогли не только собрать доказательства этого страшного преступления российских военных, но и установили исполнителя», — напомнил обстоятельства дела Болвинов.

Он отметил, что обвиняемый в расстреле гражданских российский военный Клим Кержаев знает о суде над ним в Украине.

«Сам Кержаев – в международном розыске, пока скрывается в России. Он знает, что его судят за это преступление. Наказание – пожизненное лишение свободы», — сообщил начальник Следственного управления ГУНП.

Он также отметил, что установить подозреваемого смогли благодаря аудиоперехвату переговоров оккупантов. А для того, чтобы собрать доказательства вины Кержаева, старший следователь по делу Яна Цыгичко ездила во Львов — допрашивать военнопленного.

«ГУР помог нам установить военнопленного, который служил в одной воинской части с подозреваемым, — цитирует рассказ Цыгичко Болвинов. — И мы поехали во Львов с моим коллегой, допросили его, провели осмотры по фотоснимкам, провели опознания по голосу, которые подтвердили, что это именно этот человек разговаривает. Свидетель-военнопленный подтвердил, что это Клим, и мы дальше стали совершать негласные следственные действия, чтобы установить этого человека».

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Старший следователь призналась: была шокирована обстоятельствами дела.

«Я была действительно в шоке. Очень была рада, что потерпевший выжил, хотя это тридцать часов без сознания, это невозможно! Я ему потом говорила – как под Богом ходите. И фамилия у него Богомаз. И меня это шокировало, на самом деле, потому что было понятно, что это гражданские люди и их обстреливали не один раз, а два раза. Страшно, что на нашей земле находятся такие люди, и они с войной к нам пришли», — отметила следователь.

Обвинительный акт по громкому делу — уже в суде, сообщил Болвинов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 11:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело, которое запомнилось всем спасением гражданских украинским дроном с запиской «Иди за мной», — уже в суде. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил подробности".